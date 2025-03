ABC: Mayoría absoluta para rearmar al PP

El sondeo de GAD3 para ABC sobre las próximas elecciones en Galicia revela hasta qué punto va a resultar determinante el voto útil para la pretensión del Partido Popular de revalidar la única mayoría absoluta regional que existe en España. La encuesta atribuye a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo una apretada mayoría de 38 escaños, que podría alcanzar los 40. De este modo, la suma de los 18-20 escaños que obtendría el PSOE gallego, los 13-14 del BNG y los 3-4 de En Marea sería insuficiente para que pudiesen gobernar contra el PP. Una de las claves del sondeo se basa en la incapacidad de Ciudadanos y de Vox por alcanzar un solo escaño en estas elecciones. Esto significa que de momento es efectivo el diseño de la campaña que ha hecho Núñez Feijóo, sin concesiones hacia un Ciudadanos en barrena, y marcando notorias distancias con Vox, con quien ha dicho por activa y por pasiva que no gobernará. Por el contrario, la estrategia de la oposición socialista y nacionalista resulta aparentemente fallida porque ni son creíbles sus apelaciones a que el PP y Vox gobernarían juntos si se necesitasen, ni está dando resultados su propósito de fragmentar a la derecha. Es evidente que Ciudadanos y Vox no cuentan con un mínimo arraigo en Galicia, pero el riesgo de que baile un solo escaño puede poner en riesgo la solvente preeminencia del PP en esa autonomía.

Además, frente a la virtual alianza preelectoral que han conformado los tres partidos de la izquierda contra Núñez Feijóo, el candidato del PP reivindica la moderación de su partido como fórmula idónea para no dispersar el voto. Galicia se convierte así, en esta etapa política marcada por la fragmentación parlamentaria y por las coaliciones post-electorales, en el único laboratorio de toda España capaz de testar la viabilidad de la mayoría absoluta. El resultado será relevante para que el PP termine de corregir a nivel nacional su constante devenir entre el conservadurismo moderado y la percepción de pertenencia a una derecha radical capaz de anular a Vox. Galicia no va a ser solo una prueba de fuego para Núñez Feijóo, sino para Pablo Casado y para la coherencia con la que el PP vaya a hacer oposición durante toda la legislatura. No sería ninguna mala noticia para el PP el fracaso de Vox en los comicios gallegos porque se trataría del primer proceso electoral en casi dos años en el que el partido de Santiago Abascal no suma, lo cual auguraría un cierto estancamiento en un partido que desde las elecciones andaluzas siempre estuvo al alza. Y respecto al PSOE, será inevitable interpretar su impotencia en Galicia como un síntoma más del desgaste que experimenta el socialismo con Pedro Sánchez en La Moncloa.