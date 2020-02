Editorial ABC ¿Hablamos de mentir, señor Sánchez? Con su copioso currículum de mentiras a la cara de los españoles, no es Sánchez el más indicado para acusar a ABC de mentir. Lo que debe hacer es dar explicaciones sobre el oscuro «Delcygate»

El presidente del Gobierno negó ayer haber hablado con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en pleno sainete del aeropuerto de Barajas con el intento de entrada ilegal en el país de la dirigente chavista, que tiene prohibido pisar suelo de la Unión Europea. Embalado en la autodefensa de cómo gestionó su Gobierno el asunto -una auténtica calamidad- se permitió el líder socialista dar lecciones de periodismo y establecer una teoría sobre la mentira, acusando a ABC de haberlo hecho y jugando con el prestigio del periódico. ¿De verdad quiere Sánchez discutir sobre la mentira? Porque hablamos del político que mintió tres veces sobre su tesis doctoral plagiada y que culminó el monumental embuste prometiendo una querella «inmediata» contra ABC que año y medio después no ha presentado. Hablamos del dirigente que afirmó que «no podía permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas» y ahora su permanencia en La Moncloa se basa fundamentalmente en su pacto con los separatistas que siguen empeñados en destruir la unidad de España. Hablamos de quien prometió en la última campaña electoral que si ganaba iba a prohibir por ley los referéndum de autodeterminación y que no solo no va a hacerlo sino que se dispone a rebajar las penas por sedición para aliviar de cárcel a los condenados por el golpe del 1-O, que por otra parte son quienes le sostienen en el poder. Hablamos también de quien aseguró que «ni antes ni después ni durante va a pactar el PSOE con el populismo de Podemos» y que ha terminado dándoles una vicepresidencia y cuatro ministerios en su gabinete. Hablamos asimismo de quien afirmó que «nunca, y nunca es nunca» iba a pactar con los proetarras de Bildu y ya lo ha hecho en Navarra. Hablamos incluso de quien reconoció a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela y ahora se niega a recibirlo en La Moncloa cuando visita España. Hablamos, en fin, de quien preside un Gobierno que al menos ha mentido cinco veces, cinco, ofreciendo hasta seis versiones distintas del «Delcygate», desde que el ministro José Luis Ábalos no la vio nunca hasta que incluso compartió con ella la sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid.

Y esta es solo una pequeña selección de los engaños masivos de la persona de la que hablamos. ¿De verdad quiere Sánchez abrir un debate sobre quién miente en España y enseñarle a hacer periodismo a un diario que tiene 117 años?