Velada en la Alhambra tras un día histórico

El primer día de la cumbre de Granada, que reunió a los miembros de la Comunidad Política Europea, antes del encuentro informal que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) mantendrán este viernes en la capital andaluza, terminó en la Alhambra, como no podía ser de otra manera. Allí los principales líderes del viejo continente fueron recibidos por el presidente del Gobierno en funciones y presidente de turno del Consejo Europeo, Pedro Sánchez, y por su mujer, Begoña Gómez. Uno a uno iban llegando al patio de los Arrayanes del complejo nazarí, y tras el saludo de rigor y una breve conversación con el jefe del Ejecutivo y su esposa, se iban dispersando en animada charla.

A las ocho menos cuarto de la noche de este jueves llegaron sus Majestades los Reyes al exterior del lugar, desde donde fueron acompañados por la pareja presidencial hasta el lugar donde se celebró la cena oficial. Durante ese trayecto se vio departir a la Reina Letizia con Gómez, por un lado, y al Rey con Sánchez, por otro. Felipe VI acababa de entrevistarse, como por la mañana había hecho el jefe del Ejecutivo, con el gran protagonista de la cumbre, que no fue otro que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cuya presencia se confirmó a primera hora, en una Granada con extremas medidas de seguridad. Zelenski y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak (la cumbre reúne a los miembros de la Comunidad Política Europea, y no sólo a los de la UE) fueron los únicos que no asistieron a la cena. En el caso de Sunak abandonó España incluso antes, lo que hizo que el Gobierno suspendiera la comparecencia a tres tradicional entre los anfitriones actuales, pasados y futuros del encuentro, que en este caso correspondía a Sánchez, la primera ministra de Moldavia, Maia Sandu, y el propio Sunak.

Inmortalizar el momento

Ya en el Patio de los Leones, el lugar más icónico de la Alhambra, Sánchez y su mujer se apartaron y los Reyes fueron recibiendo uno a uno a los representantes institucionales de los países europeos, algunos de ellos también con sus parejas. El Rey pronunció luego un breve discurso en inglés, en el que apeló a una «verdadera paz» en Europa que no esté «basada en la fuerza de un único actor» y también a los «valores comunes» de todas las naciones reunidas en nuestro país. Subyugados por la belleza del lugar, los líderes europeos no dudaron en tirar de teléfono móvil para inmortalizar el momento, algo en lo que destacó especialmente el Alto Representante de la UE, el español Josep Borrell. También el primer ministro de Malta, Robert Abela, que no dudó en fotografiarse con parte de su delegación.

Durante el besamanos, se vio conversar amigablemente a los Reyes con varias de las autoridades, entre ellas la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, o con la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la que la Reina tuvo varias palabras con visibles sonrisas de ambas. Igualmente con el primer ministro de Portugal, António Costa, de los pocos que saludó a la Reina con dos besos, como también hizo Emmanuel Macron. Los tres departieron amigablemente, al día siguiente de que se eligiera a los dos países de la Península Ibérica y a Marruecos como sede conjunta para el Mundial de Fútbol del año 2030. Y muy amigable también el saludo de la Reina al primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, y su marido.