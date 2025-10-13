Trump, a su llegada a Israel: «Este acuerdo es una victoria para la humanidad»

Donald Trump es el indiscutible protagonista político en el día de la liberación de los secuestrados por Hamás y el intercambio de presos con Israel. La mediación del presidente de Estados Unidos ha sido clave, y no es casual que haya celebrado el ... acuerdo con un tono evidentemente triunfalista.

«Este es un gran día. Es un nuevo comienzo», proclamó nada más aterrizar en Israel, donde fue recibido con vítores y honores antes de dirigirse a la Knéset, el parlamento israelí. Trump va a presentar el acuerdo como la confirmación de su papel de mediador decisivo en Oriente Medio y aseguró que su objetivo ahora es «construir las condiciones para una paz duradera en Gaza». Preguntado por los periodistas sobre si la guerra había terminado, el mandatario respondió con su habitual rotundidad: «Sí».

Trump ha insistido en que la jornada marcaba un punto de inflexión. «Hoy el mundo ha sido testigo de lo que se puede lograr cuando hay voluntad de paz. Este acuerdo es una victoria para la humanidad», ha declarado ante los medios.

Su mensaje ha sido recibido entre aplausos y gestos de alivio. Trump, fiel a su estilo, quiso cerrar esta primera comparecencia con una frase contundente: «Esto no es el final. Es el comienzo de una nueva era para Oriente Medio».