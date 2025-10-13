Ziv y Gali Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran y Guy Gilboa-Dalal: los siete primeros rehenes liberados por Hamás este lunes

Hamás ha entregado este lunes a representantes de la Cruz Roja a los veinte rehenes vivos. En un comunicado del ejército israelí recogido por AFP, se ha informado de que «se encuentran en camino» para ser entregados a soldados israelíes y a miembros del ... Shin Bet (servicio de seguridad interior) «dentro de la Franja de Gaza».

Los capturados han sido entregados en dos grupos. El primero, de siete personas. En concreto, se ha tratado de Matan Angrest, de 22 años; Ziv y Gali Berman, ambos de 28 años; Alon Ohel, de 24 años; Eitan Mor, de 25 años; Omri Miran, de 48; y Guy Gilboa-Dalal, de 24.

Matan Angrest en una imagen de archivo. Israel en Español (X)

Con tan solo 22 años, Matan Angrest es el más joven de los liberados en la primera tanda de este lunes. Tras ser gravemente herido, el hombre fue secuestrado en la base militar de Nahal Oz. Formaba parte de una unidad de tanques, informa Clara Luque. En una manifestación en Tel Aviv el pasado mes de septiembre, su madre reprodujo un audio suyo en el que se dirigía a Netanyahu: le pedía un alto el fuego y la liberación de los rehenes.

Sus allegados destacan su humor y calidez y describen a Angrest como un hijo bondadoso, con determinación y apasionado del deporte. Jugó en el juvenil de fútbol de Hapoel Haifa y es aficionado del Maccabi Haifa.

Alon Ohel y Guy Gilboa-Dalal, en imágenes de archivo. Israel en Español (X)

Tan solo dos años más que Angrest tienen Alon Ohel y Guy Gilboa-Dalal, ambos de 24. El primero de ellos es músico. En concreto, pianista. De hecho, antes de su secuestro, planeaba estudiar jazz en Tel Aviv. Fue secuestrado en el Festival Supernova. A pesar de que intentó escapar junto a sus amigos, tuvieron que buscar un lugar en el que refugiarse después de recibir multitud de disparos y de que les lanzasen granadas. Durante su secuestro, el joven sufrió lesiones graves. De hecho, llegó a perder la visión en un ojo y el otro también se encuentra en peligro. Según el estado de Israel, Alon estaba en condiciones brutales, sin tratamiento médico y encadenado en túneles.

El joven Gilboa-Dalal, por su parte, fue capturado en el mismo lugar por los milicianos de Hamás. Al igual que Ohel, se encontraba en el Supernova junto a unos amigos, entre ellos, Evyatar David. Ambos fueron secuestrados juntos. Según lo describe el estado de Israel, es un apasionado de la cultura japonesa, de hecho, había aprendido el idioma y planeaba viajar al país.

Varios informes unidos a las declaraciones de otro rehén, que fue liberado en junio y que había vivido el cautiverio con Guy, ambos fueron maltratados y recibieron poca agua y comida. De hecho, el joven llegó a perder la audición en un oído. Asimismo, la extrema deshidratación le llevó a no poder hablar temporalmente.

El liberado Eitan Mor en una imagen de archivo. Israel en Español (X)

25 son los años que tiene Eitan Mor. Estaba trabajando como guardia de seguridad en el Festival. Mientras intentó ayudar a otras personas a refugiarse, algunas en situaciones peligrosas, sus amigos y él intentaron esconderse en el campo. El joven se mantuvo en contacto con su tío en todo momento, al no usar sus padres el teléfono durante el sabbat.

Mor es el mayor de ocho hermanos. Según describe la cuenta en español del estado de Israel en redes sociales, el joven trabajaba en Jerusalén como barista y le une a su perro una «profunda conexión». A lo largo de este tiempo, su familia ha luchado por su liberación.

Los gemelos Ziv y Gali Berman en imágenes de archivo. Israel en Español (X)

Los hermanos gemelos Ziv y Gali Berman tienen 28 años. Ambos fueron secuestrados en el kibutz Kfar Aza. Vivían en un barrio destinado a jóvenes, informa Clara Luque. Horas después del ataque, el ejército israelí rescató tanto sus padres como a otro de sus hermanos. Los dos jóvenes, «inseparables», trabajaban como técnicos de iluminación y sonido y a menudo han colaborado en diferentes proyectos de música y otros eventos, ha informado Israel en redes sociales.

Según describen sus amigos al primero de ellos, es una persona reservada, que disfruta de la vida, le encanta ir de compras y coleccionar perfumes. Por su parte, Gali ha sido descrito como una persona cálida y extrovertida, «un amigo que siempre ayudaba a los demás». Sus progenitores llegaron a acudir a varios funerales, hasta que se les informó de que los jóvenes habían sido capturados por Hamás.

Omri Miran, liberado este lunes, de 48 años, en una imagen de archivo. Israel en Español (X)

Finalmente, Omri Miran, de 48 años, también está siendo liberado este lunes. Según ha informado Israel, el hombre, del Kibutz Nahal Oz, fue secuestrado el pasado 7 de octubre de 2023 delante de su familia. Casado con una mujer llamada Lishay, es padre de dos niñas. La más pequeña de ellas tenía tan solo seis meses el día que su padre fue capturado. Su familia ha luchado durante todo este tiempo por que regrese sano y salvo.

Alrededor de las 10.00 horas de esta mañana de lunes, se ha conocido que Hamás ya había entregado a los 13 restantes. La lista la componen: Evyatar David, de 23 años; Ariel y David Cunio, de 27 y 34 años; Avinatán Or, de 31; Bar Abraham Kupershtein, de 23; Maxim Herkin, de 36; Eitan Horn, de 38; Elkana Bohbot, de 35; Matan Zangauker, de 25; Segev Kalfon, de 27; Rom Braslavski, de 21; Yosef-Haim Ohana, de 24; y Nimrod Cohen, de 20.