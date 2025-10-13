Trump ironiza sobre su destino eterno: «No creo que vaya al Cielo»

Donald Trump sorprendió a los periodistas a bordo del Air Force One con una reflexión entre lo sarcástico y lo espiritual. Preguntado por una afirmación anterior en la que había sugerido que poner fin a la guerra en Ucrania podría «ayudarle a ... entrar al Cielo», el presidente estadounidense respondió con ironía: «No creo que nada me garantice el Cielo».

🚨 JUST IN: The moment President Trump says he doesn't think he can get into heaven



"I don't think there's anything that's gonna get me in heaven. I really don't. I think I'm not, maybe, heaven-bound."



"I may be in heaven right now as we fly in Air Force One. I'm not sure I'm… pic.twitter.com/WfA7O3rjdH — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 13, 2025

Trump, que se encontraba en pleno vuelo cuando hizo estas declaraciones, llegó incluso a bromear sobre su situación: «Quizá ya estoy en el Cielo ahora mismo mientras volamos», dijo, dejando en el aire la duda de si se trataba de una ocurrencia más o de una confesión sincera.

El comentario hace eco de una entrevista previa en la que había ligado su hipotético papel como pacificador global a una recompensa espiritual. Sin embargo, esta vez optó por restar trascendencia al asunto. «Fui un poco gracioso con eso», admitió, antes de añadir con tono autocrítico: «No creo que vaya para el Cielo».