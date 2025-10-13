Suscribete a
ABC Premium

Trump ironiza sobre su destino eterno: «No creo que vaya al Cielo»

Durante un vuelo en el Air Force One, el presidente estadounidense volvió a mezclar fe, política y humor al restar importancia a sus propias declaraciones sobre alcanzar el Cielo si lograba la paz en Ucrania

Sonrisas, pocas palabras y un tirón del brazo: así fue el saludo entre Trump y Sánchez en Egipto

Intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, en directo: última hora del alto el fuego en Gaza

Trump ironiza sobre su destino eterno: «No creo que vaya al Cielo»
Trump ironiza sobre su destino eterno: «No creo que vaya al Cielo» afp

Sergio Díaz Arcediano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump sorprendió a los periodistas a bordo del Air Force One con una reflexión entre lo sarcástico y lo espiritual. Preguntado por una afirmación anterior en la que había sugerido que poner fin a la guerra en Ucrania podría «ayudarle a ... entrar al Cielo», el presidente estadounidense respondió con ironía: «No creo que nada me garantice el Cielo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app