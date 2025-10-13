Suscribete a
Los gemelos Berman regresan a casa tras 738 días secuestrados en Gaza

Los hermanos israelíes, retenidos durante el ataque de Hamás en 2023 se reencuentran con vida: Gali fue capturado al intentar rescatar a una amiga y Ziv al huir del fuego que incendió su hogar

Los gemelos Ziv y Gali Berman regresan del cautiverio de Hamas
Los gemelos Ziv y Gali Berman regresan del cautiverio de Hamas AFP

Sergio Díaz Arcediano

Después de 738 días, los gemelos Ziv y Gali Berman regresaron finalmente a Israel tras haber permanecido cautivos en la Franja de Gaza. Los hermanos, nacidos con apenas minutos de diferencia, fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023, por Hamás en el kibutz ... Kfar Aza, uno de los ataques más sangrientos de aquel día.

