Los gemelos Berman regresan a casa tras 738 días secuestrados en Gaza

Después de 738 días, los gemelos Ziv y Gali Berman regresaron finalmente a Israel tras haber permanecido cautivos en la Franja de Gaza. Los hermanos, nacidos con apenas minutos de diferencia, fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023, por Hamás en el kibutz ... Kfar Aza, uno de los ataques más sangrientos de aquel día.

La historia de los Berman ha sido una de las más seguidas desde el inicio del conflicto. Gali, movido por su valentía y el deseo de proteger a su amiga Emily Damari, salió de su refugio armado solo con un cuchillo de cocina. Minutos después de enviar una fotografía a su madre junto a Damari, ambos fueron secuestrados. Emily fue liberada meses más tarde, pero Gali permaneció desaparecido.

Poco después, su hermano Ziv fue capturado, los terroristas incendiaron la casa familiar, obligándolo a abandonar su habitación segura. En su intento por escapar de las llamas, cayó en manos de los atacantes. Aquella jornada, más de 60 residentes del kibutz perdieron la vida y siete fueron secuestrados.

La familia Berman asistió a funerales de amigos y vecinos mientras esperaban noticias de los gemelos. Una semana después de la masacre, finalmente supieron que ambos estaban con vida en Gaza. Sin embargo, los testimonios de los supervivientes y liberados confirmaron que Ziv y Gali fueron separados durante su cautiverio, sufriendo heridas y malos tratos.

Antes de la tragedia

Los hermanos trabajaban como técnicos de iluminación y organizaban sus turnos para cuidar de su padre, enfermo de párkinson y demencia. Según su madre, Talia Berman, ha relatado a medios locales que Gali era un joven curioso y encantador, con una habilidad especial para reparar cualquier cosa. Ziv, en cambio, era conocido por su buen humor y gusto por la vida, un joven trabajador incansable que encontraba tiempo para disfrutar de los pequeños placeres.