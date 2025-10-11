Suscribete a
Trump invita a decenas de países a la ceremonia de firma del tratado de paz de Gaza

Tras contactar a socios estrechos el viernes, EE.UU. y Egipto amplían a delegaciones muy reducidas de socios como España, El Salvador, Azerbayán, Hungría y Chipre

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara una ceremonia con aire de gran cumbre internacional para la firma del acuerdo de paz en Gaza. El acto tendrá lugar el lunes a las 14:30 hora local en Sharm el Sheij, bajo organización ... conjunta de Washington y El Cairo. Este sábado se amplió la lista de invitados, una maniobra que refuerza el objetivo de proyectar una imagen de consenso mundial en torno al fin del conflicto.

