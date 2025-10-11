Pedro Sánchez viajará el lunes a Egipto para asistir al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo lunes en Egipto al acto de la firma del acuerdo para el fin de la guerra en Gaza en el que participarán también Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos, según han informado fuentes ... del Ejecutivo.

Sánchez ha sido invitado al acto por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado las mismas fuentes.

Noticia Relacionada Gaza vive su primer día de alto el fuego a la espera del intercambio de rehenes por presos Mikel Ayestaran Los primeros camiones de ayuda humanitaria ya comenzaron a entrar a La Franja y los gazatíes, con permiso de Israel, podrán salir a Egipto

El acto tendrá lugar en la localidad egipcia de Sharm El-Sheikh, donde se han celebrado las negociaciones de las que ha surgido ese pacto, y supondrá un cambio en la agenda del presidente, que tenía previsto estar ese mismo día en un acto en León.

También ha confirmado su asistencia la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, y Donald Trump, que este viernes anunció que viajará a Israel el mismo lunes para pronunciar unas palabras en el Parlamento y a Egipto para asistir a la firma del acuerdo sobre el fin de la guerra.