Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

Pedro Sánchez viajará el lunes a Egipto para asistir al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

La ceremonia, que organiza el Gobierno de Egipto, contará también con la participación de Estados Unidos, los principales países árabes y algunos países europeos

Gaza vive su primer día de alto el fuego a la espera del intercambio de rehenes por presos

Pedro Sánchez. EFE
Joan Guirado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo lunes en Egipto al acto de la firma del acuerdo para el fin de la guerra en Gaza en el que participarán también Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos, según han informado fuentes ... del Ejecutivo.

