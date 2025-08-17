Suscribete a
Tensión y miedo en el nuevo Washington militarizado

Trump ordena un despliegue masivo de militares y agentes federales en Washington, elimina su estatus de ciudad santuario y provoca un pulso legal con las autoridades locales

Primera noche bajo control federal

Miembros de la Guardia Nacional de EE. UU. patrullan frente a la Estación Union en Washington , D.C
Miembros de la Guardia Nacional de EE. UU. patrullan frente a la Estación Union en Washington , D.C
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

En la capital de Estados Unidos, un simple bocadillo se ha convertido en símbolo de resistencia. Quien lo lanzó, un empleado del Departamento de Justicia, ha perdido ya su trabajo y podría acabar en prisión.

Sean Charles Dunn, de 37 años, se topó, como muchos ... otros vecinos de Washington, con una escena poco habitual el domingo pasado: la ciudad tomada por patrullas de agentes federales. El FBI, la Patrulla Fronteriza, la Guardia Nacional… uniformes, chalecos antibalas y pistolas al cinto se desplegaban por una capital que no había visto antes una presencia tan numerosa de fuerzas federales en sus calles.

