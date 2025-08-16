Trump da la espalda a Ucrania y apoya la exigencia de más cesiones territoriales a Putin para alcanzar la paz

Vladímir Putin ofreció en la cumbre de Alaska a Donald Trump congelar las líneas de los frentes de la guerra en Ucrania para avanzar a la paz a cambio de cesiones territoriales del Gobierno de Kiev: entregar a Rusia todo el territorio de Donetsk ... y Luhansk, dos regiones con población rusoparlante que controla en parte el ejército ruso.

Esas exigencias fueron compartidas por Trump con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que se opuso a una posibilidad que hasta ahora ha considerado inasumible.

El presidente de EE.UU. comunicó a sus socios europeos que respalda esa posibilidad de cesión territorial para conseguir un acuerdo de paz, según aseguraron fuentes europeas a 'The New York Times'.

El respaldo a la propuesta de Putin sería un giro completo a la posición mantenida por los europeos y por el propio Trump, que habían defendido hasta la cumbre en Alaska la exigencia de un alto el fuego, algo que ahora el presidente de EE.UU. no considera prioritario.

Tras la cumbre, Trump aseguró en una entrevista con Fox News que había discutido con Putin sobre cesiones territoriales y garantías de seguridad de Ucrania y que ambos líderes estaban «mayormente de acuerdo».

«Estamos muy cerca de un acuerdo», dijo Trump. «Ucrania debe aceptarlo, quizá diga que no», añadió antes de exigir que Zelenski «tiene que llegar al acuerdo».

«Mira, Rusia es una gran potencia, y ellos no lo son», advirtió sobre Ucrania.