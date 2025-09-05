Suscribete a
ABC Premium
Escucha
Las Noticias de ABC: Rebelión judicial contra García Ortiz en la apertura del Año Judicial
El tiempo
La Aemet pone en aviso a España de cara al fin de semana: llegan lluvias con tormentas

Cónclave tecnológico: los grandes empresarios besan el anillo de Trump

Elon Musk, desterrado de la Casa Blanca, es el gran ausente de un sarao que une a Zuckerberg, Bill Gates y otros millonarios

La misteriosa ausencia de Trump reaviva las dudas sobre su salud

Donald Trump, acompañado de su mujer y rodeado de varios de los hombres más ricos del mundo, como Mark Zuckerberg (izq.) o Bill Gates (der.)
Donald Trump, acompañado de su mujer y rodeado de varios de los hombres más ricos del mundo, como Mark Zuckerberg (izq.) o Bill Gates (der.) AFP
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Bajo las pesadas arañas del Comedor de Estado se sentó este jueves a cenar una constelación de titanes tecnológicos con Donald Trump en la cabecera. ¿Cuánta riqueza había en esa mesa? Solo haciendo cuentas alegres, los comensales acumulaban fortunas combinadas de más de ... medio billón de dólares, cifras mayores que el PIB de países como Irlanda, Israel o Tailandia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app