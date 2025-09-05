Suscribete a
ABC Premium
Escucha
Las Noticias de ABC: Rebelión judicial contra García Ortiz en la apertura del Año Judicial
El tiempo
La Aemet pone en aviso a España de cara al fin de semana: llegan lluvias con tormentas

Trump cambia el nombre al Departamento de Defensa: se volverá a llamar 'Departamento de Guerra'

El cambio de guerra ocurre la misma semana en la que el ejército de EE.UU. ha atacado una lancha venezolana en aguas internacionales con once personas en la que según la Administración Trump se transportaba droga

Un tribunal de apelación dicta que Trump no podía deportar a venezolanos con la invocación de una «invasión»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión vilateral con el presidente de Polonia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión vilateral con el presidente de Polonia efe
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los grandes sueños de Donald Trump es que le den el premio Nobel de la Paz, pero su último cambio formal en su Gobierno no contribuirá a la candidatura: el presidente de EE.UU. tiene previsto firmar este viernes una orden ejecutiva ... para cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de 'Departamento de Guerra'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app