Socialdemócratas alemanes piden prestaciones para refugiados en forma de créditos

Los socialdemócratas plantean un sistema similar al Bafög para que los beneficiarios devuelvan parte de las prestaciones cuando trabajen, con bonificaciones por empleo rápido y superación de exámenes de idioma

Alemania rebaja 46.000 millones de impuestos a las empresas

Una mujer nigeriana y sus dos hijos son escoltados por agentes de la policía federal alemana tras ser obligados a desembarcar de un autobús turístico en el puesto fronterizo de Kiefersfelden
Una mujer nigeriana y sus dos hijos son escoltados por agentes de la policía federal alemana tras ser obligados a desembarcar de un autobús turístico en el puesto fronterizo de Kiefersfelden
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

En 2024, el Gobierno alemán acordó pagar 7.500 euros por solicitante de asilo a los estados federados, encargados de cubrir las prestaciones sociales, alojamiento y manutención, seguro médico, educación, integración e infraestructura administrativa. Sustituyó así el modelo anterior de financiación global, que ... rondaba los 3.700 millones de euros anuales, cantidad que se sumaba al presupuesto aportado por los Bundesländer.

