Suscribete a
ABC Premium

Rusia ejecuta un nuevo bombardeo masivo contra las ciudades de Ucrania con más de 500 drones y 40 misiles

La Fuerza Aérea de Polonia ha desplegado cazas de combate para proteger el espacio aéreo del país poco más de una semana después de la incursión de drones rusos en territorio OTAN

Robots en la 'zona de aniquilación' del frente ucraniano

Coches ardiendo en una zona residencial de Kiev tras un ataque ruso este sábado
Coches ardiendo en una zona residencial de Kiev tras un ataque ruso este sábado efe
Miriam González

Miriam González

Kiev

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los proyectiles del Kremlin apuntaron contra un total de diez regiones del país invadido. Rusia mantiene su campaña contra las ciudades de Ucrania a pesar del cara a cara entre Putin y Trump en Alaska el pasado 15 de agosto. El objetivo del bombardeo, una ... vez más, se dirigió contra las ciudades de retaguardia de Ucrania: Mikolaiv, Chernigov y Zaporiya, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy y Járkov resistieron una vez más un bombardeo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app