Rusia defiende la necesidad de un Estado palestino independiente tras el alto al fuego

El Kremlin asegura que es la única solución posible para una paz duradera

Putin y Abás reunidos en el Kremlin, en 2018
Putin y Abás reunidos en el Kremlin, en 2018 EFE
Álex Bustos

Corresponsal en Moscú

Rusia es uno de los principales países que se posiciona con Palestina en la esfera de las relaciones internacionales. Su presidente, Mahmoud Abás, estaba previsto que asistiera a una cumbre ruso-árabe del próximo 15 de octubre, aunque finalmente se ha cancelado ... para evitar interferir en la negociación de paz.

