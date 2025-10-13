Trump amenaza a Rusia con enviar misiles Tomahawk a Ucrania si la guerra continúa

A punto de celebrar un acuerdo para parar una guerra de gran calado, Donald Trump ha aprovechado para tratar de detener el principal conflicto bélico que se le resiste: la guerra en Ucrania.

El presidente de EE.UU.ha amenazado este domingo con enviar los ... poderosos misiles Tomahawk a Ucrania si Rusia no da los pasos para acabar con la guerra de agresión que inició en febrero de 2022.

Lo hizo en un encuentro con la prensa a bordo del Air Force One, el avión presidencial, cuando iba rumbo de Oriente Próximo, donde este lunes visitará Israel y Egipto para rubricar y celebrar el alto el fuego en la Guerra de Gaza y la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamás. Y expuso la amenaza a Moscú en referencia a una conversación telefónica que había mantenido esa misma mañana con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

«Ellos quieren los Tomahawk», dijo sobre Ucrania y estos misiles de largo alcance, que podrían suponer una mejora decisiva de la capacidad ofensiva del ejército ucraniano. «Quizá tenga que hablar con Rusia, para ser honestos, sobre los Tomahawk. ¿Quieren ver a Tomahawk volando en su dirección? No lo creo».

«Yo podría decir 'mira, si esta guerra no va a parar con un acuerdo, les voy a enviar 'tomahawks'», dijo sobre una eventual presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin. «Es un arma increíble, muy ofensiva, y Rusia no necesita eso».

La amenaza del envío de armamento de ese potencial es el tipo de presión que el Gobierno de Zelenski y sus aliados europeos han buscado durante meses por parte de Trump hacia Putin. El presidente de EE.UU., sin embargo, ha buscado mantener una buena relación con su homólogo ruso para no implicar más a su país en el conflicto.

Las palabras de Trump llegaban al día siguiente de que Rusia atacara la red eléctrica de Ucrania, dentro de su campaña para debilitar sus sistemas de cara al invierno.

En el pasado, Putin ha asegurado que la concesión de este tipo de armamento por parte de EE.UU. a Ucrania supondría un deterioro considerable de la relación entre Washington y Moscú.

En una entrevista con la cadena Fox News tras su conversación con Trump, Zelenski dijo que se había discutido la posibilidad de obtener ese armamento y que estaba pendiente de que el presidente de EE.UU. diera su visto bueno. «Por supuesto, contamos con una decisión en ese sentido, pero habrá que verlo», dijo.

Al contrario que en Gaza, los esfuerzos diplomáticos de Trump para parar la guerra en Ucrania, a la que en campaña prometió poner fin «en 24 horas», no han dado fruto. La cumbre celebrada entre él y Putin en Alaska no acabó en ningún resultado concreto y las siguientes amenazas y ultimátums para que Putin cambiara de rumbo y se implicara en una negociación real de un acuerdo real no han servido para nada.

«Creo que Putin quedaría muy bien si se aviene a un acuerdo», dijo Trump, que cerraría una racha diplomática extraordinaria si consigue la paz en Ucrania, y añadió que «no va a ser bueno para él» si no lo hace.