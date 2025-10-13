Suscribete a
Los convoyes de la Cruz Roja se preparan para recoger a los rehenes
Escucha las noticias de este lunes 13 de octubre

Trump amenaza a Rusia con enviar misiles Tomahawk a Ucrania si la guerra continúa

«Creo que Putin quedaría muy bien si se aviene a un acuerdo», recalcó el mandatario estadounidense

Estados Unidos usa la felicitación a España por la Fiesta Nacional para abroncar de nuevo a Sánchez

Trump, exultante rumbo a Israel: «Quizá yo no vaya al cielo, pero he mejorado la vida de mucha gente»

Imagen de archivo de los presidentes de Rusía y EE.UU., vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente
Imagen de archivo de los presidentes de Rusía y EE.UU., vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente Reuters
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

A punto de celebrar un acuerdo para parar una guerra de gran calado, Donald Trump ha aprovechado para tratar de detener el principal conflicto bélico que se le resiste: la guerra en Ucrania.

El presidente de EE.UU.ha amenazado este domingo con enviar los ... poderosos misiles Tomahawk a Ucrania si Rusia no da los pasos para acabar con la guerra de agresión que inició en febrero de 2022.

