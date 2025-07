Ruptura de Milei con su vicepresidenta por el aumento de las pensiones en Argentina

Los conflictos dentro del Gobierno argentino se han vuelto, en los últimos días, imposibles de disimular. La fórmula presidencial que hace menos de dos años catapultaba a la Casa Rosada al actual mandatario, Javier Milei, protagoniza un irremediable cisma. Las tensiones entre actual ... el jefe de Estado y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, no son nuevas.

Sin embargo, hasta ahora se llevaban con cierta diplomacia. Pero el quiebre se ha vuelto absoluto. «Traidora» y«bruta» son algunos de los calificativos dirigidos contra la funcionaria en las redes sociales, mientras que, por su parte, la titular del Congreso sugiere al presidente «que ahorre en viajes».

«¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder?», se sorprendía en las últimas horas la vicepresidenta, a quien Milei ignoró públicamente en los últimos actos, algo que no pasó desapercibido ante la prensa. La frase, escrita por Villarruel en las redes sociales, es el corolario de una pelea que ha ido creciendo en tensión estos días.

Si bien es cierto que el distanciamiento entre el Ejecutivo y su ex compañera de fórmula lleva ya largos meses, la agudización de este conflicto ocurrió la semana pasada, cuando la titular del Senado presenció una votación en el Congreso de dos leyes a las que se oponía el presidente: la de un incremento para las jubilaciones y la de emergencia en discapacidad, un sector que atraviesa una delicada crisis financiera en Argentina.

Desde el Gobierno aseguran que ambas medidas pondrían en riesgo el déficit fiscal, una de las banderas del libertario desde su asunción presidencial. Pero la vicepresidenta sugiere que Milei aplique la motosierra en otros sectores: le pide que recorte sus viajes por el mundo, así como los gastos en inteligencia.

De aliada a traidora

El conflicto que precipitó el divorcio al interior de la Casa Rosada se inició el pasado 10 de julio, cuando el Senado –cuya titular es Villarruel-, aprobó un incremento del 7,2% en las pensiones, el talón de Aquiles del Gobierno de Milei. Cabe tener en cuenta que todos los miércoles los jubilados se congregan frente al Congreso para exigir al Gobierno un aumento, mientras que desde el entorno presidencial consideran que tal incremento pondría en riesgo el equilibrio financiero.

Frente a la evidente derrota del oficialismo en el Parlamento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó a la vicepresidenta que abandonara la sesión. «Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor», exigió la funcionaria en las redes sociales. Orden que Villarruel desoyó.

Pero su desobediencia no pasaría desapercibida para la cima del poder político argentino. Apenas un día más tarde, el presidente aprovechó su presencia en un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para despacharse contra su vice, a la que acusó públicamente de «traidora». La respuesta de Villarruel no tardó en llegar. La funcionaria contestó a Milei a través de las redes sociales, donde escribió: «Un jubilado no puede esperar y una discapacitada menos». Y, refiriéndose directamente al jefe de Estado, sugirió «que ahorre en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y viajes». Cabe recordar que, en el año y medio que lleva en la Casa Rosada, el mandatario ha realizado ya 24 giras en el exterior, algo que es criticado en Argentina, donde reina un discurso de austeridad en el Estado.

El reclamo de Villarruel dejó sin respuesta al presidente quien, por el momento, se ha limitado a compartir en sus redes sociales las acusaciones de otros funcionarios contra la vice. «Además de traidora, una demagoga y bruta en términos económicos», expresó, por ejemplo, el director de Relaciones Audiovisuales de la Presidencia, Santiago Oría, quien obtuvo el beneplácito del presidente en X.

El rol de Patricia Bullrich

Más allá de la inocultable fractura al interior del Gobierno, otra cuestión ha llamado la atención de la prensa argentina en los últimos días y tiene que ver con la incógnita con respecto a la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la primera en salir en defensa de los intereses del presidente tras la votación en el Congreso.

En pleno divorcio de su compañera de fórmula, este fin de semana Milei publicó una imagen junto a la funcionaria, acompañada de la leyenda: «Aquí junto a Patricia Bullrich en pleno desayuno conversando sobre lo que será el camino a octubre». Esto despertó los rumores acerca de una posible candidatura de la ministra en las próximas elecciones legislativas, que tendrán lugar en tres meses.