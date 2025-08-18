Reunión de Trump con Zelenski, en directo: última hora del encuentro en la Casa Blanca hoy

Sigue en directo la última hora de la reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.

18:30 Alemania niega desplegar tropas de paz a Ucrania en un hipotético alto el fuego Una de las cuestiones por resolver en el proceso de paz en curso para Ucrania es cómo se garantizaría la seguridad después del alto el fuego. Europa ha respirado con alivio después de que Trump ofreciese por su parte esas «garantías de seguridad». Sin embargo, el presidente de Estados Unidos ha demostrado que puede cambiar de opinión en cualquier momento, por lo que la pregunta sigue ahí: ¿desplegaría la UE una fuerza militar de paz en Ucrania? Alemania no está dispuesta. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín.

18:30 Starmer ya está en la Casa Blanca Otro de los invitados, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha llegado a la Casa Blanca para la reunión que tendrá lugar en la tarde de este lunes junto a otros líderes europeos, Trump y Zelenski. Foto: AFP.

18:26 La llegada de Rutte y von der Leyen a la Casa Blanca La presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han sido los primeros en llegar a la Casa Blanca este lunes para su reunión con Trump y Zelenski. Fotos: AFP.

18:24 Meloni se aferra a los «destellos de diálogo» para acabar con la guerra Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, ha celebrado desde Washington que «hoy por fin se abren destellos de diálogo» para acabar con la guerra de Ucrania. «Debemos explorar todas las posibles soluciones para garantizar la paza, para garantizar la justicia y para garantizar la seguridad de nuestras naciones», ha defendido antes de llegar a la Casa Blanca. Meloni ha abogado por la unidad de Occidente, en ambas orillas del Atlántico, para conseguir esos objetivos. La primera ministra italiana es una figura clave en la relación de Donald Trump con Europa. Es la líder con más afinidad personal e ideológica con el presidente de EE.UU. y ha buscado engrasar las relaciones, muy tempestuosas, de Trump con sus socios europeos. Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York.

18:23 Expectación enorme en la Casa Blanca, explica David Alandete David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, ha asegurado en su cuenta en X la máxima expectación que se siente desde el Ala Oeste.

18:20 Sigue dando que hablar en Washington la vestimenta de Zelenski Lo que está dando que hablar en Washington no es solo lo que Zelenski trae en la agenda, sino también lo que lleva puesto. El presidente ucraniano, que desde el inicio de la invasión rusa en 2022 abandonó la chaqueta y la corbata para vestirse como sus soldados, volvió a aparecer con una camiseta oscura de media manga en su encuentro con Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania. El propio Zelenski difundió el video en su cuenta de X, antes de dirigirse esta tarde a la Casa Blanca, donde se verá con Trump y con los líderes europeos. Ya en febrero, su indumentaria fue motivo de fricción. Entonces, en un accidentado encuentro en el Despacho Oval, un periodista le dijo que muchos estadounidenses consideraban su atuendo una falta de respeto. Trump, al recibirlo, comentó ante los reporteros: «Va todo elegante». La respuesta de Zelenski fue tajante: «Me pondré un traje cuando esta guerra termine». Informa desde la Casa Blanca David Alandete, corresponsal en Washington.

18:19 Empiezan a llegar los mandatarios europeos a la Casa Blanca Empiezan a llegar a la Casa Blanca los mandatarios europeos para su cita. Los primeros en llegar han sido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

18:16 Catorce muertos en Ucrania tras ataques rusos antes de la cita en Washington entre Trump y Zelenski Al menos 14 personas han muerto este lunes en Ucrania a causa de bombardeos rusos, según han informado las autoridades, a pocas horas de un encuentro entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en el marco de los esfuerzos por encontrar una salida al conflicto. En Járkov, la segunda ciudad del país, situada en el noreste, siete personas murieron -entre ellas una niña de un año y medio- y 23 resultaron heridas, ha asegurado en Telegram el gobernador regional Oleg Sinegubov. El presidente ucraniano ha denunciado un «ataque demostrativo y cínico» por parte de Rusia, que «sabe que hoy se celebra en Washington una reunión sobre el fin de la guerra».

18:04 Zelenski llega a la Casa Blanca para pedir a Trump que imponga la paz a Putin «por la fuerza» El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha recalcado a través de su cuenta en X que «cuando se discute la paz para un país de Europa, se discute la paz para toda Europa» y ha afirmado que Rusia solo puede ser forzada a negociar «desde la fuerza», algo que, en sus palabras, Trump posee. Lee aquí la información completa desde la Casa Blanca de David Alandete, corresponsal de ABC en Washington.

18:03 Videoanálisis | Así han sido las horas previas a la reunión entre Trump y Zelenski Desde la Casa Blanca, el corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, explica cómo se han vivido las horas previas a una nueva jornada histórica. Hasta la Casa Blanca se desplazará primero el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y posteriormente varios líderes europeos. Video.

17:46 Comienzan las reuniones de Zelenski en Washington para la paz en Ucrania El general Keith Kellogg, asesor de la Casa Blanca, se ha reunido con el mandatario ucraniano y la ha resumido las exigencias de Putin Informa desde la Casa Blanca David Alandete, corresponsal de ABC en Washington.

17:43 Trump calienta la visita de Zelenski a la Casa Blanca: «Si quiere, puede acabar con la guerra de inmediato» Ni la recuperación de Crimea ni la entrada a corto plazo en la OTAN son realmente opciones realistas para Ucrania. Pero las declaraciones de Trump añaden tensión al encuentro de este lunes con Zelenski, tres días después de que el multimillonario neoyorquino celebrara una cumbre con Vladímir Putin en Alaska Lee aquí la información completa de Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York.

17:38 Así será la cumbre de Zelenski y los europeos con Trump en la Casa Blanca Este lunes se celebra en la Casa Blanca una reunión decisiva para el futuro de la guerra de Ucrania, tres días después de la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin. Además del presidente ucraniano acudirán otros líderes europeos: el primer ministro británico Keir Starmer; el presidente francés Emmanuel Macron; el canciller alemán Friedrich Merz; la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente de Finlandia Alexander Stubb, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el secretario general de la OTAN Mark Rutte. Informa Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York.