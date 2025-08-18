Trump ofrece garantías de seguridad a Ucrania si Zelenski acepta un acuerdo territorial con Rusia

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania si Volodímir Zelenski acepta entrar en acuerdos con Rusia que contemplan la cesión de territorios ocupados, como son Crimea y Donbás. «Habrá mucha ayuda en ... materia de seguridad», dijo, «pero tiene que ser parte de un acuerdo que funcione».

El encuentro en el Despacho Oval fue de un marcado contraste con el de febrero, este mucho más cordial. Trump recibió al ucraniano seis meses después de haberle echado sin miramientos, exigiéndole lo que describió como un mayor respeto por sus anfitriones. En esta ocasión hasta le alabó por lucir una chaqueta tipo traje, aunque hecha de material militar de uniforme, y sin llevar corbata.

La cita estuvo marcada por un intercambio de bromas y comentarios fuera de la agenda diplomática y militar, en un ambiente de menor tensión que en la reunión de febrero. Trump, aludiendo a la democracia ucraniana y la suspensión de elecciones, le lanzó a Zelenski: «¿Durante la guerra no se pueden celebrar elecciones? Entonces déjame ver… dentro de tres años y medio, si nosotros estamos en guerra con alguien, ¿no más elecciones? Eso está bien».

Más tarde, retomó la cuestión de la OTAN: «Si miramos mucho antes de que llegara el presidente Putin, siempre dije que nunca permitirían que Ucrania entrara en la OTAN. Esa era una declaración que ya estaba hecha».

En un momento distendido, el periodista Brian Glenn, famoso por criticar que el ucraniano llevara un uniforme táctico en su anterior visita, elogió el traje negro de Zelenski y se disculpó por sus comentarios. Trump intervino: «Ese es el que te atacó la última vez». Zelenski respondió entre risas: «Lo recuerdo, tú sigues con el mismo traje. Yo cambié el mío».

Fueron detalles y chascarrillos que eclipsaron lo importante: que Trump ofrece amparo militar si en Ucrania y Europa aceptan concesiones ante el Kremlin.

«La guerra va a terminar»

El presidente estadounidense insistió en que la guerra «va a terminar», aunque evitó dar plazos: «No puedo decir cuándo, pero la guerra va a terminar… Putin quiere que termine». Y añadió: «Mucha gente fue asesinada la semana pasada, por la razón que sea. Un gran número. Muchos soldados, de ambos lados… Creo que Vladímir Putin quiere ver esto terminado».

Trump adelantó que después de su reunión con Zelenski llamará a Putin para informarle de los posibles avances y ejercer de mediador: «Si no tenemos una reunión trilateral, la lucha continúa… pero él espera mi llamada cuando terminemos esta reunión».

La cuestión central es si Ucrania aceptará ceder terreno ocupado, como exigió Putin en la cumbre de Alaska del viernes. Mientras Trump y Zelenski negociaban con sus asesores, los líderes europeos, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el británico Keir Starmer y la italiana Giorgia Meloni, se reunían en la residencia presidencial para acercar posiciones y consensuar una respuesta que Trump trasladará a Putin.

El presidente estadounidense actúa en plena polémica por su cercanía a Putin, al que prepara una llamada tras esta cita, asumiendo el papel de mediador directo entre Kiev y Moscú.

Zelenski, por su parte, abrió su intervención agradeciendo a Trump y a los aliados europeos, antes de entregar una carta de su esposa a la primera dama, Melania Trump. El presidente bromeó: «Creía que era para mí».

Trump sugirió que podría anunciar «más tarde hoy» un compromiso sobre el papel de tropas estadounidenses en las garantías de seguridad para Ucrania. «Vamos a reunirnos con siete grandes líderes, de grandes países, y hablaremos de eso. Todos estarán implicados. Habrá mucha ayuda cuando se trate de seguridad. Va a ser bueno. Ellos son la primera línea de defensa porque están allí, son Europa, pero nosotros vamos a ayudarles».

Preguntado sobre qué lado tiene «las mejores cartas» en la negociación, Trump evitó pronunciarse: «No quiero decirlo». Y reiteró que «esto no es el final del camino» en la asistencia de EE.UU. a Ucrania: «Vamos a trabajar con todos».