Trump ofrece garantías de seguridad a Ucrania si Zelenski acepta un acuerdo territorial con Rusia

El presidente de Estados Unidos propone un pacto que incluiría Crimea y Donbás, alaba a Zelenski por cambiar de atuendo y asegura que ejercerá de mediador directo con Vladímir Putin tras su reunión en la Casa Blanca

Ucrania se la juega en una nueva cita explosiva en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Trump, se reúne con el presidente de Ucrania
El presidente estadounidense, Trump, se reúne con el presidente de Ucrania
David Alandete

Corresponsal en Washington

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania si Volodímir Zelenski acepta entrar en acuerdos con Rusia que contemplan la cesión de territorios ocupados, como son Crimea y Donbás. «Habrá mucha ayuda en ... materia de seguridad», dijo, «pero tiene que ser parte de un acuerdo que funcione».

