Este es el resultado de las elecciones de Estados Unidos: consulta los estados donde ha ganado Trump

Los estadounidenses se han citado en las urnas determinando con su voto un resultado que puede afectar al resto del mundo. Durante la campaña electoral, los expertos han coincidido en que la carrera a la Casa Blanca en esta ocasión se ha caracterizado por estar muy reñida sin un claro favorito entre Kamala Harris o Donald Trump. Sin embargo, el candidato republicano se ha alzado con la victoria.

Resultado de las elecciones de Estados Unidos

Trump ha superado la mayoría absoluta (277 compromisarios) y se ha convertido, de nuevo, en el presidente de los Estados Unidos. Más del 51% de ciudadanos ha elegido al republicano, logrando así llevarse varios estados decisivos como Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania. Harris, por su parte, se ha hecho con el 47,4% de los votos y 224 compromisarios.

¿A quién ha votado cada estado? Florida : Donald Trump (56,2%)

Georgia : Donald Trump (50,8%)

Carolina del Sur : Donald Trump (58,1%)

Carolina del Norte : Donald Trump (51,1%)

Virginia : Kamala Harris (51,9%)

Virginia Occidental : Donald Trump (70,2%)

Maryland : Kamala Harris (60,2%)

Pensilvania : Donald Trump (50,9%)

Nueva Jersey : Kamala Harris (51,5%)

Nueva York : Kamala Harris (55,4%)

Vermont : Kamala Harris (64,4%)

Nuevo Hampshire : Kamala Harris (51,1%)

Massachusetts : Kamala Harris (61,9%)

Connecticut : Kamala Harris (53,8%)

Delaware : Kamala Harris (56,5%)

Maine : Kamala Harris (53%)

Ohio : Donald Trump (55,2%)

Kentucky : Donald Trump (64,6%)

Indiana : Donald Trump (59%)

Tennessee : Donald Trump (64,3%)

Alabama : Donald Trump (64,8%)

Misisipi: Donald Trump (61,1%)

Illinois : Kamala Harris (53,3%)

Luisiana : Donald Trump (60,2%)

Arkansas : Donald Trump (64,3%)

Misuri : Donald Trump (58,4%)

Iowa : Donald Trimp (56,3%)

Minnesota : Kamala Harris (51,8%)

Texas : Donald Trump (56,6%)

Hawái : Kamala Harris (63%)

Oklahoma : Donald Trump (66,2%)

Kansas : Donald Trump (57,4%)

Nebraska : Donald Trump (59,8%)

Dakota del Sur : Donald Trump (66%)

Dakota del Norte : Donald Trump (67,3%)

Montana : Donald Trump (57%)

Wyoming : Donald Trump (72,9%)

Colorado : Kamala Harris (54,8%)

Nuevo México : Kamala Harris (51,6%)

Idaho : Donald Trump (66,4%)

Utah : Donald Trump (58,8%)

Washington : Kamala Harris (58,6%)

Oregón : Kamala Harris (55%)

California : Kamala Harris: (58,5%)

Nevada : Donald Trump (51,5%)

Arizona : Donald Trump (51,9%)

Alaska : Donald Trump (55,6%)

Wisconsin : Donald Trump (49,8%)

Míchigan: Donald Trump (50%)

¿Qué dijeron los pronósticos?

La encuesta de ABC News/Ipsos indicaba que la vicepresidenta Harris superaba al magnate republicano, con un 49% frente a un 46%, respectivamente. Por su parte, las previsiones de CNN Poll of Polls apuntaban a que el 48% de los votantes se inclinarían por la candidata demócrata, y el 47% por Trump, el margen es estrecho.

NBC News apuraba aún más y señalaba un empate entre el expresidente y la vicepresidenta.

¿Cuáles fueron los sondeos en los estados clave?

En lo que todos los expertos coincidieron en la campaña electoral es que los votantes indecisos y los estados bisagra ('swing states', en inglés) iban a ser clave para inclinar la balanza. La particularidad del sistema electoral de Estados Unidos es que el candidato que gana en cada uno de los 52 estados, aunque solo sea por un voto, se lo lleva todo. Hay siete estados clave a tener en cuenta: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Y las diferencias son pequeñas.

Los últimos sondeos del The New York Times/Siena College pronosticaban que Harris parecía haber remontado en la recta final. Así, la candidata demócrata podría conseguir el 49% de los votos, mientras que Trump obtendría el 48% del escrutinio a nivel nacional. Mostraron, además, que están empatados en un estado crucial: Pennsylvania. Destacaban que obtendría mejores resultados que antes entre los votantes jóvenes, negros e hispanos, mientras que Trump ganaba entre los votantes blancos sin título universitario. También es llamativo que los votantes les confesaron haber decidido su voto «en los últimos días».

Sin embargo, tener más votos no se traduce en una mayor vía libre a la Casa Blanca, sino que depende del número de delegados electorales que consigan. Y no en todos los estados se reparten el mismo número. El Colegio Electoral está formado por 538 compromisarios y la mayoría necesaria en EE.UU es de 270 votos electorales para ser proclamado presidente.

En virtud de esto, el periódico estadounidense también señalaba que las ganancias de Harris se concentrarían en estados en los que antes tenía dificultades. «Mientras tanto, el llamado Muro Azul (Michigan, Wisconsin y Pensilvania) no parece un obstáculo tan formidable para Trump como antes. Como resultado, la posición de Harris en el Colegio Electoral no ha mejorado necesariamente», afirmó NYT. Los candidatos van 268 a 251, ganando el exmandatario en la contienda.

Otras encuestas

'The Economist' daba a Harris 1,2 puntos de ventaja sobre Trump, en suma 48,9% frente al 47,7%. En este medio Harris superaba por poco a Trump solo en Wisconsin y Michigan. Y el expresidente, por su parte, llevaba la delantera en Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania.

Mientras, el portal 'Five Thirty Eight' revelaba unos porcentajes del 48% frente al 46,9%, la vicepresidenta se situaba a 1,1 puntos por delante de Trump. Las encuestas señalaban que Harris iría por delante de Trump por la mínima en Michigan y Wisconsin. En cambio, los republicanos ganarían presencia en Arizona, Carolina del Norte , Georgia y Nevada. Y no es el primero que vuelve a revelar un empate en Pensilvania, donde ambos irían igualados obteniendo el 47,8%.

De hecho, las diferencias pueden ser solo de unas décimas. La web RealClearPolitics situaba a la actual vicepresidenta a tan solo una décima de su contrincante republicano: 48,5% frente a 48,4%.