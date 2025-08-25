Suscribete a
Regresar al epicentro de la violencia para no morir de hambre en un campamento de refugiados

Más de un millón de desplazados internos y refugiados han emprendido el retorno a Sudán, a pesar de que la guerra civil sigue activa

La guerra ha destruido las calles de Jartum, la capital sudanesa AFP

Andrés Gerlotti Slusnys y Valeria Benavides

Madrid

La guerra en Sudán sigue extendiéndose y la violencia no pierde su ferocidad. Pero quienes escaparon de las balas y las explosiones y se refugiaron en campos de desplazados lejos de sus hogares, ahora regresan a los epicentros de combate. Prefieren arriesgarse a morir ... en sus casas bajo un bombardeo que perecer de hambre en los campamentos, pues no hay suficientes recursos para atenderlos a todos.

