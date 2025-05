El proeuropeo Nicusor Dan gana las elecciones en Rumanía, según los sondeos a pie de urna, pero Simion lo niega

Las encuestas a pie de urna señalaban este domingo, al cierre de los colegios electorales, una posible victoria del candidato europeísta Nicusor Dan, el alcalde de Bucarest, que habría vencido por sorpresa al favorito en las encuestas, el soberanista George Simion, con un 54,9% de los votos frente al 45,1. Desde la sede de su campaña en el bulevar Regina Elisabeta, Nicusor Dan adelantó que «estamos viviendo un momento de esperanza», pero pidió paciencia porque «vendrá un periodo difícil pero necesario», por lo que apeló a la «esperanza y paciencia».

Los sondeos no recogían el amplio voto en la diáspora, pero la diferencia era suficiente para contrarrestarlo. Aún así, tras conocerse estos datos, Simion se proclamó a su vez vencedor, presumió de una «clara victoria» -con 400.000 votos más que Dan- y reiteró que hará todo lo posible para poner a Calin Georgescu al frente del gobierno en cuanto sea presidente. Sus declaraciones no pudieron ser seguidas en su cuenta de Facebook porque la transmisión se detuvo incluso antes de que comenzase a hablar.

Unas horas antes, el candidato de Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), Simion, había agradecido la presencia de observadores estadounidenses del Departamento de Estado y de Seguridad Nacional y de la OSCE, y había dejado entrever su intención de impugnar el resultado si no se ajustaba a su propia información. Sugirió presuntas irregularidades en la diáspora y en la República de Moldavia, sin aportar pruebas concretas. «Ha habido un doble rasero. Al primer ministro interino se le permitió hacer declaraciones en el colegio electoral, pero a mí no. Tenemos encuestas que indican una victoria clara y a partir de mañana nos centraremos en resolver problemas. Nos enfocaremos en prevenir el fraude. Tenemos 1,5 millones de fallecidos en las listas de votación. Nos acusan de desinformación, pero el Ministerio de Interior no ha respondido por qué tenemos personas fallecidas que fueron encontradas en las listas de votación», declaró tras depositar su voto en las afueras de Bucarest.

Hizo un llamamiento a votar «contra los abusos y la pobreza, contra quienes nos desconsideran menos y para que nuestro futuro lo decidan solo los rumanos, para los rumanos y para Rumanía». Además, rechazó las críticas que lo califican como un político de extrema derecha y recordó que su partido es simplemente conservador y pertenece al Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo. Aseguró que AUR llevaría a cabo un recuento paralelo de votos.

Cruce de acusaciones

La jornada electoral estuvo marcada por cruces de acusaciones de fraude. El gobierno alertó sobre una «campaña viral de desinformación» en redes sociales como Telegram, «claramente la marca de la injerencia rusa». La denuncia partió del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Andrei Ţarnea, que habló de «una campaña viral de noticias falsas en Telegram y otras plataformas que pretende influir en el proceso electoral», dos horas antes de cerrar los colegios electorales. Después de que la primera ronda fuese anulada el año pasado por el Tribunal Constitucional, y tras la dimisión del jefe de gobierno Ciolacu, las dudas sobre la legalidad de esta segunda y definitiva vuelta sumen a Rumanía en una situación de inseguridad e incertidumbre.

Simion ha estado apoyado expresamente por el Gobierno húngaro desde el exterior durante la campaña electoral. El primer ministro Viktor Orbán, tras la inauguración de la renovada abadía benedictina de Tihany el viernes, pidió el voto para él y declaró que «desde el corazón de la cuenca de los Cárpatos, aseguramos al pueblo rumano y a su futuro presidente: Hungría representa la unidad, no la división». Los mercados, en cambio, habían apostado abiertamente por el alcalde de Bucarest, Nicusor Dan, y habían augurado consecuencias negativas sobre los tipos de interés, la inversión extranjera y la calificación de las agencias internacionales si ganaba Simion.

El inquilino del Palacio Cotroceni jugará un papel crucial en la formación del nuevo gobierno y tendrá que dialogar con los otros estados europeos para pagar pensiones, salarios, para garantizar un entorno favorable para los empresarios rumanos y los inversores extranjeros.