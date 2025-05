George Simion: «Pretendo hacer en Rumanía lo mismo que Trump en EE.UU.»

Después de la anulación de la primera ronda de las elecciones presidenciales en noviembre por sospechas de injerencia rusa, Rumania repite mañana una votación a la que los tribunales no han permitido presentarse al entonces ganador, Calin Georgescu. Su relevo es George Simion, al que ... las encuestas vaticinan el 30% de los votos. Rechaza la etiqueta de «extrema derecha» y utiliza en redes un lenguaje agresivo. Condena la invasión de Ucrania, a pesar de que se le han atribuido relaciones con los servicios de seguridad rusos (FSB) y con el ideólogo del fascismo euroasiático Alexander Dugin.

—La prensa internacional se refiere a usted como el 'Trump rumano'. ¿Se siente cómodo con ese término? ¿Comparte las políticas de Trump sobre inmigración y comercio internacional?

—Respeto al presidente Trump por priorizar a su nación, y pretendo hacer lo mismo con Rumanía. Creemos en el comercio justo, la inmigración controlada y políticas económicas que protejan a nuestros ciudadanos e industrias. Rumanía debe priorizar a sus agricultores, trabajadores y empresarios, no a las corporaciones extranjeras. Al igual que «Estados Unidos primero», defendemos «Rumanía primero», porque solo las naciones fuertes pueden construir alianzas sólidas.

—Rumanía alberga la base de la OTAN Mihail Kogalniceanu, con 4.000 soldados, vital en el flanco oriental. Pronto podría albergar a 10.000 soldados. Es un enclave muy atractivo para el Kremlin. ¿Cuál es su postura respecto a Putin y la guerra en Ucrania? ¿Y cuál es su postura respecto a la OTAN?

—Condenamos firmemente la agresión ilegal de Rusia contra Ucrania. Es una violación de la soberanía y del derecho internacional. Rumanía debe seguir siendo un fuerte aliado de la OTAN, potenciando la disuasión en el flanco oriental y evitando provocaciones innecesarias. Nuestras tropas defienden a Rumanía y al bloque de la OTAN; es nuestro deber. Sin embargo, la paz debe alcanzarse y la guerra debe cesar. Y esto se logrará mediante la fuerza y la diplomacia, no con una escalada incesante. Las vidas de los rumanos no son moneda de cambio.

—Usted lidera las encuestas electorales después de que el Tribunal Constitucional anulara la primera vuelta debido a la injerencia extranjera. Fue una decisión sin precedentes. La Fiscalía ha imputado a 261 usuarios de redes sociales a quienes el empresario Bogdan Peschir pagó para apoyar a Georgescu en TikTok. ¿Considera válidas las pruebas? Incluso ha hablado de un «golpe de Estado». ¿Qué está ocurriendo exactamente en Rumanía?

—La anulación de unas elecciones por estos motivos es absurda y peligrosa. Los rumanos comunes, que profesaban su derecho democrático constitucional a la libertad de expresión en redes sociales, fueron criminalizados por expresar opiniones políticas incómodas para la clase dirigente. No se trataba de una cuestión de derecho, sino de silenciar la disidencia. Sienta un terrible precedente, no solo para Rumanía, sino para la democracia europea. Si la voluntad popular puede ser anulada una vez, puede ser anulada de nuevo en cualquier lugar de Europa, mediante censura disfrazada de «protección contra la manipulación».

—A principios de abril, TikTok, Meta, Google y X participaron en Rumanía en una prueba de resistencia contra injerencias. ¿Existen garantías de que las elecciones de mayo se celebren de forma justa?

—Que el Gobierno rumano organice pruebas de resistencia tras la cancelación de las elecciones plantea serias dudas. La tecnología debería facilitar la libertad de expresión, no vigilarla ni intimidarla. Hemos solicitado observadores internacionales porque solo el escrutinio externo puede garantizar la imparcialidad. Sin transparencia, las elecciones se convierten en un espectáculo manipulado, no en un ejercicio de democracia.

Simion durante una entrevista reuters

—Disculpe la pregunta pero, dadas las circunstancias, es necesaria. En su caso, ¿existe alguna conexión financiera entre Rusia y su candidatura electoral? ¿Alguna conexión con algún otro país extranjero?

—En absoluto. No tengo ninguna conexión con la financiación rusa ni con ninguna potencia extranjera. Irónicamente, es el 'establishment' el que ha vendido constantemente los recursos rumanos al extranjero. Aunque acusan a patriotas, son ellos quienes hipotecaron nuestros bosques, gas y yacimientos petrolíferos. Mi lealtad es únicamente para con el pueblo rumano, que merece líderes en los que pueda confiar. El sistema lanza acusaciones a diestro y siniestro, y permite que los medios de comunicación del 'establishment' especulen sin la menor prueba. Por eso he elegido drásticamente los medios con los que hablo. No quiero perpetuar esta tendencia.

—La autoridad electoral rumana no ha permitido que Georgescu se presente de nuevo a las elecciones de mayo. Ahora usted es su sustituto. ¿Qué ideas políticas comparte con él? ¿Cuál es su visión, sus deseos políticos para Rumanía?

—Calin Georgescu y yo compartimos una visión de dignidad, soberanía y gobernanza transparente. Queremos aprovechar el enorme potencial de Rumanía –sus tierras raras, su petróleo, su agricultura– para su propio pueblo. Al igual que Noruega creó un fondo soberano de riqueza con sus recursos, debemos hacer lo mismo. Rumanía debe dejar de ser un simple exportador de materias primas y convertirse en una nación próspera.

—Sus ideas políticas se basan en el patriotismo, Dios, la familia y la libertad. ¿Es correcto? ¿Cuáles son las principales diferencias entre usted y Elena Lasconi?

—Sí, esos son nuestros pilares: valores eternos que construyeron naciones fuertes. La señora Lasconi y otros creen que Bruselas debe gestionar el destino de Rumanía. Creemos en una gobernanza arraigada en nuestra tierra, historia y fe. La libertad sin soberanía es una ilusión. El destino de Rumanía debe escribirse en Bucarest, no dictarse desde fuera, con alianzas sólidas dentro de la comunidad europea.

—¿Retiraría a Rumanía de la UE?

—No, queremos seguir formando parte de Europa, pero una Europa reformada. Cooperación sí, dominación no. Cuando hablamos de países no pertenecientes a la UE, siempre nos fijamos en ejemplos negativos: Bielorrusia y Ucrania. Pero ¿qué pasa con países como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, que demuestran que la soberanía y la prosperidad no son contradictorias? Tienen los más altos estándares de democracia y bienestar del mundo. Creo que el modelo de estos países puede replicarse en la cooperación de la UE. La soberanía es la clave para una Europa más fuerte, no su enemiga.

—En el pasado se ha referido a las deficiencias democráticas. ¿Qué debería cambiar en la Unión Europea para que le satisfaga?

—La UE debe volver a servir a las personas, no a las burocracias. Debe proteger a los agricultores, las familias y las comunidades, no imponer ideologías desde arriba. Bruselas debe respetar los parlamentos y las tradiciones nacionales. Sin soberanía, el proyecto europeo pierde su esencia. Las reformas deben priorizar la democracia, la descentralización y la dignidad humana… Deseo una Europa donde no se deshonre la tradición, sino que se valore. Donde se respete a los agricultores tanto como a los banqueros. Donde la identidad de cada nación sea una fortaleza, no un problema. Una Europa donde decidan los ciudadanos, no comisarios no electos. Una Europa donde Rumanía prospere, no como un miembro de segunda clase, sino como una voz igualitaria y orgullosa… Rumanía debe redefinir su papel con valentía. Debemos renegociar las condiciones cuando perjudiquen nuestra economía, nuestras familias o nuestra soberanía. Salir no es el objetivo; reformar la UE desde dentro lo es. Europa debe construirse en torno a sus pueblos, no contra ellos.

—¿Por qué deberían importarle a los españoles y a otros europeos las elecciones de este fin de semana en Rumanía?

—Porque la democracia es contagiosa, también lo es su colapso. Si hoy se pueden manipular las elecciones en Rumanía, se sentará un precedente para toda Europa mañana. Y recuerden, los rumanos contribuyeron a la prosperidad de España: nuestros agricultores, trabajadores y empresarios son parte del éxito de España. Esta no es solo la lucha de Rumanía, es la lucha de Europa. La separación de poderes se ha visto gravemente socavada y, cuando los tribunales o las comisiones pueden anular la voluntad de millones, la democracia se convierte en un simple teatro. Debemos restaurar el orden constitucional, no permitir que élites irresponsables dicten los resultados políticos. Lo que está en juego es el derecho mismo de Rumanía a elegir libremente su futuro.

—Amplios sectores de la sociedad europea y rumana miran hacia usted como extremista y como una amenaza para la democracia. ¿Cómo responde a estas acusaciones?

—Es el lenguaje del miedo utilizado por un 'establishment' en declive. El verdadero extremismo consiste en cancelar elecciones, silenciar la disidencia y vender la nación pieza por pieza. Luchamos para restaurar la democracia real, no para destruirla. Queremos una Rumanía libre, orgullosa y respetada, no gestionada desde la distancia como una colonia.