Polonia denuncia «otro incidente» con buques rusos en el Báltico: «Tenemos provocaciones cada semana»

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha denunciado este jueves un último «incidente» que, en esta ocasión, involucra a buques rusos cerca del puerto de Szczecin, uno de los más importantes del mar Báltico. «Tenemos provocaciones cada semana», ha dicho desde la cumbre de ... la Comunidad Política Europea en Copenhague.

«Tenemos nuevos incidentes en nuestra región y en el mar Báltico cada semana, casi a diario», ha incidido el primer ministro polaco, quien también ha recordado que este tipo de «provocaciones» son frecuentes en la frontera con Bielorrusia.

Es por ello que Tusk ha reprochado a quienes todavía en Europa mantienen la «ilusión» de que no está teniendo lugar una guerra, en clara alusión al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. «Es una agresión en toda regla (...) un nuevo tipo de guerra, muy compleja, pero guerra», ha remarcado.

Noticia Relacionada La justicia francesa juzgará al capitán del barco ruso acusado de lanzar drones contra Dinamarca Juan Pedro Quiñonero Varias unidades militares registraron el Boracay, la tarde del miércoles, deteniendo a varias personas de la nave, que navegaba con falsa bandera de Benin

«La verdadera pregunta no es si la guerra existe, sino de qué lado estás. La guerra es blanco o negro: Rusia lucha contra Ucrania, así que la única pregunta es: ¿de qué lado estás? Está clara la postura de Polonia, la de la OTAN y la de Europa, y, por desgracia, creo que está clara la de Viktor Orbán», ha lamentado.

Tusk ha reafirmado que la guerra de Rusia y Ucrania también es una guerra europea. «En Polonia nadie lo duda», ha dicho y pone como «ejemplos muy reales» episodios tales como la violación del espacio aéreo polaco, las flotas en la sombra y toda una ristra de «operaciones híbridas».

«Si Rusia ganara, las consecuencias para Europa y Occidente serían dramáticas», ha vaticinado el primer ministro polaco, quien ha defendido la implicación de todos los Estados miembros en la defensa del flanco oriental, incluida a través de la idea del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de un escudo antidrones.

Tenso momento entre Tusk y Orbán

Tusk y Orbán han protagonizado uno de los momentos de la cumbre cuando han coincidido ante los medios y el húngaro se ha preguntado por qué temer a Rusia si Europa gasta más en armamento. «Nosotros somos más fuertes», ha dicho, mientras el polaco intentaba rebajar el tono con un «me encanta cuando usa mis argumentos».

Ya en X, habitual escenario de sus particulares disputas dialécticas, Orbán ha afeado a Tusk que parezca querer ganar una guerra que cree suya. «Yo quiero asegurar que prevalezca la paz», ha escrito el primer ministro húngaro.

«Su pregunta es quién ganará la guerra entre Rusia y Ucrania. Mi pregunta es cómo podemos poner fin a la guerra, salvar decenas de miles de vidas y garantizar seguridad a los húngaros (...) Entiendo que apoyan firmemente a Ucrania. Por favor, comprendan que nosotros apoyamos firmemente a Hungría», ha zanjado.