Pérez Llorca da por hecha la investidura con Vox sin un pacto firmado: «Me veo capacitado»
El CIS de Tezanos reduce la distancia a 10 puntos entre PSOE y PP y repite la igualdad entre PP y Vox

Polonia cierra el último consulado ruso en el país como respuesta al sabotaje ferroviario del Kremlin

El ministro de Exteriores polaco ha incidido en que lo ocurrido el pasado fin de semana es un acto de «terrorismo de Estado»

Polonia apunta a los servicios de inteligencia rusos como autores del sabotaje ferroviario

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, tras anunciar la decisión.
El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, tras anunciar la decisión. Reuters

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha anunciado este miércoles el cierre del último consulado ruso que permanecía operativo en el territorio, el ubicado en la ciudad de Gdansk, en respuesta al supuesto sabotaje de hace unos días contra el sistema ferroviario polaco, que han atribuido a Moscú.

