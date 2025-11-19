Suscribete a
ABC Premium

Polonia despliega cazas de la OTAN por la proximidad de los ataques rusos sobre Ucrania

Aviones de combate españoles, holandeses y noruegos protegen el espacio aéreo polaco tras una noche de peligrosos acercamientos a la frontera

Una ofensiva rusa a gran escala en Ucrania deja al menos nueve muertos y 46 heridos

Un A400M español en vuelo con dos cazas Eurofighter y F-18 españoles
Un A400M español en vuelo con dos cazas Eurofighter y F-18 españoles EJÉRCITO DEL AIRE
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aviones de combate españoles, así como también noruegos y holandeses, volvieron a despegar la pasada noche para proteger el espacio aéreo de Polonia. Los aeropuertos de Rzeszów y Lublin, en el sureste del país, han permanecido cerrados hasta las siete de la mañana para facilitar ... estas operaciones, según la autoridad polaca de control del tráfico aéreo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app