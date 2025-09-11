Una mujer esconde durante un año el cadáver de su madre centenaria para seguir cobrando la pensión

Una mujer ha ocultado el cadáver de su madre de más de 100 años en su domicilio en Bérgamo (Italia) para seguir cobrando la pensión y disfrutar de permisos laborales para no ir a trabajar y «cuidarla». Los vecinos ya alertaron de un fuerte olor que se desprendía de la vivienda desde hacía un par de meses. Los hechos no han trascendido hasta este miércoles

El hijo de la fallecida, residente en Génova, no logró contactar con su hermana durante varios días por teléfono. Ante la preocupación, avisó a la policía para comprobar qué sucedía, y los agentes se desplazaron hasta la vivienda. Al parecer, el hombre habría estado enviando ayuda económica a su madre sin saber que ya había muerto.

En el lugar, los agentes se encontraron a la mujer de 101 años en avanzado estado de descomposición acostada en la cama cubierta con las sábanas excepto su cabeza que estaba destapada. Aunque los vecinos habían denunciado en numerosas ocasiones el hedor, estos respondían que no podían acceder a la casa si no tenían una orden judicial, según ha informado el diario italiano 'L'Eco di Bergamo'.

La mujer difunta había cumplido 101 el 27 de julio de 2024 y solo dos meses después falleció, según informó su hija. Habría fallecido por causas naturales, aunque se le realizará una autopsia para confirmar los motivos. La mujer ha sido detenida, pero posteriormente trasladada a un centro de psiquiatría del hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo.