Muere un turista de 53 años en una popular atracción de Disneyland

Muere un turista de 53 años en una atracción de Disneyland

Disneyland es, para millones de familias en todo el mundo, sinónimo de sonrisas, ilusión y recuerdos inolvidables. Sin embargo, hasta los lugares donde reina la magia pueden verse ensombrecidos por la tragedia. Según informó el 'South China Morning Post', un turista de 53 años perdió la vida el pasado viernes en una de las atracciones más icónicas del parque temático de Hong Kong.

El suceso ocurrió en la atracción 'Frozen Ever After', una de las más populares del parque, inaugurada a finales de 2023 y basada en el universo de la exitosa película de Disney. El hombre, de nacionalidad filipina, disfrutaba del recorrido junto a su esposa cuando, en pleno viaje, la mujer notó que su marido había perdido el conocimiento. De inmediato, dio la voz de alarma al personal del recinto, lo que desató una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Los primeros informes señalan que el turista se desmayó a las 10.18 horas del viernes. En cuanto la embarcación regresó al punto de partida, el personal del parque y los servicios médicos comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital North Lantau, pero fue declarado muerto poco después, a las 11.30 hora local.

La esposa del fallecido explicó a las autoridades que su marido padecía enfermedades cardíacas y tensión arterial altaque requerían tratamiento regular y que pudieron haber precipitado el trágico desenlace.

Tras el incidente, un portavoz de Disneyland Hong Kong quiso trasladar sus condolencias a la mujer del fallecido: «El complejo lamenta profundamente el fallecimiento del huésped y hará todo lo posible para brindar la asistencia necesaria a su familia».

Un paseo para toda la familia

Aunque la investigación continúa en curso, las autoridades ya han señalado que el suceso no guarda relación con la seguridad de la atracción.

La atracción 'Frozen Ever After' es un paseo familiar en barco que combina movimientos suaves con pequeños descensos entre cascadas al ritmo de las canciones que hicieron célebre a la película y, en este caso, todo apunta a que los problemas de salud previos del turista fueron determinantes.