Los militares hunden una lancha de emigrantes cubanos que huían de la isla causando siete muertos

Siete muertos y un desaparecido en Cuba después de que en la noche del 28 de octubre agentes guardafronteras hundieran una lancha que transportaba veintitrés emigrantes en Bahía Honda, al norte de la provincia de Artemisa. Entre las víctimas mortales se hallan tres mujeres, tres hombres y una niña de dos años de edad.

El régimen cubano se ha limitado a informar del suceso mediante una escueta nota oficial firmada por el Ministerio del Interior (Minint). En ella aseguran que se trató de un accidente y culparon al Gobierno de los Estados Unidos por su «política hostil que tolera y estimula las salidas ilegales desde Cuba».

El Minint también indicó que «la lancha rápida procedente de Estados Unidos violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas» y «se hundió (…) al colisionar con una unidad de superficie de Tropas Guardafronteras durante su identificación».

No obstante, los testimonios de varias de las víctimas desmienten la versión oficial, e incluso los familiares han declarado que son ellos quienes han estado buscando a los desaparecidos y no las autoridades cubanas.

«Ahora los voy a partir al medio»

En declaraciones a Radio y Televisión Martí, Diana Meizoso, madre de la niña de dos años que perdió la vida en el hundimiento, declaró que ellos no ofrecieron resistencia a las tropas guardacostas y que, aún así, la lancha en la que viajaban fue embestida.

«Nos montamos en la lancha y, cuando salimos, él [conductor] disminuyó la velocidad porque se vio cerrado por todos lados, porque venía otra lancha. Cuando les pasamos por al lado, él [oficial de las Tropas Guardafronteras] dijo: 'Ahora los voy a partir al medio', y después nos embistió y la partió al medio», relató la mujer.

Según la superviviente, la lancha terminó casi destruida: «Yo perdí el conocimiento del golpe que me di en la cabeza, y ahí fue cuando perdí a mi niña en los brazos, y la ola me tiraba para encima de un pedazo de la lancha. Y ahí fue cuando reaccioné y empecé a gritarle a mi hermano, que mi niña dónde estaba».

Ocho cubanos muertos, entre ellos una niña de dos años. Exigimos una condena internacional. Los testimonios de los sobrevivientes apuntan a una actuación criminal e irresponsable por parte de tropas cubanas. @eu_eeas @ONU_es #Cuba https://t.co/ezI1UyHOCw — Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) November 1, 2022

Otra de las sobrevivientes, Dilaidys Ramos Crespo, declaró al canal América TeVé, de Miami, que las tropas guardafronteras procedieron a neutralizar los motores de la lancha antes de embestirla. La embarazada relató que «inmediatamente nos atacaron por el lado y nos dijeron que nos iban a partir al medio y así fue. Nos fueron arriba con todo, a matarnos. Ellos no tuvieron compasión ninguna con nosotros».

Después del impacto, los emigrantes cayeron al agua y comenzaron pedir ayuda desesperadamente. «Ellos [los guardafronteras] no hicieron nada, nos gritaron a nosotros que quién nos había mandado a montarnos, que por qué nosotros no habíamos pensado las cosas antes de hacerlas. En ningún momento hubo ninguna ayuda por parte de ellos, porque a ellos no les interesaba nada», reveló Ramos Crespo.

Por su parte, Héctor Eduardo Meizoso, otro de los migrantes y esposo de Ramos Crespo, contó que los militares cubanos «no tuvieron escrúpulos»: «Eso fue la cosa más triste de la vida que pueden haber hecho esas personas. No hubo necesidad de haber hecho eso. Estábamos parados en el puesto y nos partieron la lancha al medio. (…) Nosotros, los familiares, fuimos rescatando a las personas y empezamos a subirlos poco a poco porque ni nos ayudaron».

Familiares de las víctimas han alegado igualmente que no se trataba de una operación de tráfico humano sino de un intento de sacar del país a familiares y amigos ante la desesperación por la grave crisis económica que atraviesa la Isla.

Otros casos

No es esta la primera ocasión que el régimen cubano hunde embarcaciones con emigrantes. Ocurrió en 1962 con la conocida como 'masacre de Barlovento', cuando fallecieron cinco personas, los veinticuatro sobrevivientes fueron condenados a veinte años de privación de libertad.

En 1980 hundieron igualmente una embarcación en el Río Canímar, Matanzas, provocando cincuenta y seis muertos, entre ellos veinte niños. En 1994 abatieron el remolcador '13 de marzo', a la salida de la Bahía de La Habana; en la masacre perecieron cuarenta y un personas, entre ellos diez niños.

La agudización de la crisis económica y política, y la cruda represión del régimen a las protestas populares, ha provocado un éxodo masivo de cubanos, la peor crisis migratoria de la historia del país: casi 225 mil cubanos han entrado por la frontera sur de Estados Unidos desde octubre del pasado año. Los más desesperados, y sin recursos económicos suficientes, se lanzan al mar. Solamente durante el mes de octubre de 2022 las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron en el mar a 1 132 cubanos.

El año fiscal estadounidense 2022 cierra con casi seis veces la cantidad de migrantes cubanos recibidos en 2021 (39.303), y 16 veces los recibidos en 2020 (14.015).