Milei lanza la campaña a nivel nacional y asegura que los audios de los sobornos son producto de la inteligencia artificial

En un encendido acto en la ciudad de Córdoba, en el centro de Argentina, el presidente pidió a sus seguidores que no abandonen la lucha, cargó contra el Congreso y denunció una operación en su contra tras una semana crítica para el Gobierno

Milei dispara el gasto social tras su varapalo en las urnas

Milei realiza un mitin de campaña en Córdoba
Milei realiza un mitin de campaña en Córdoba REUTERS
Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Un discurso eufórico con un objetivo central: pedir a los argentinos que no le retiren su apoyo. Ese ha sido el eje principal del acto de lanzamiento de campaña a nivel nacional del presidente argentino, Javier Milei, este viernes en la provincia de Córdoba, ... de cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo 26 de octubre. La tarea no es nada fácil, dado el varapalo que ha sufrido el Gobierno esta semana en el Congreso, la delicada situación de la economía y las recientes acusaciones de corrupción.

