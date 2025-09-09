Suscribete a
El peronismo gana en Buenos Aires, que castiga a Milei por el 'Karinagate'

Los resultados del domingo son un aviso para el oficialismo de cara a las legislativas nacionales de octubre

El peronismo sale victorioso en la provincia de Buenos Aires

Sylvia Colombo

Buenos Aires

Con el 82,22% escrutado, Fuerza Patria (peronistas) se impuso en la provincia de Buenos Aires con el 46,93% de los votos frente al 33,85% de La Libertad Avanza (libertarios).

La participación oficial al cierre final fue del 63% del padrón. La contienda ... bonaerense –la de mayor peso del país– se leyó de inmediato como un termómetro nacional y antesala de lo que puede suceder en las legislativas de octubre. La elección renovó 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares.

