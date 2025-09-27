México levanta la «pausa» en las relaciones con España

Si bien la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum no ha cambiado su discurso hacia España en lo que respecta al reclamo iniciado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre su petición de disculpas a la Corona por la Conquista, en las últimas semanas se ... han producido algunos gestos que parecen indicar que se está levantando la «pausa» en las relaciones diplomáticas entre ambos países marcada por AMLO en febrero de 2022.

Un camino que se inició hace un par de meses desde España, pues el pasado 4 de junio Sheinbaum, en su conferencia de prensa matutina, conoció la noticia de que el Museo de Antropología de la Ciudad de México había sido distinguido con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. «Es un gesto por parte de la Corona española, ya dieron el primer pasito, espero que continúen en ese proceso de reconocimiento pleno a las grandes civilizaciones del pasado», señaló la mandataria.

Este galardón fue el detonante de un cambio de aire en un conflicto que tocó fondo en octubre del año pasado, cuando Sheinbaum no invitó a su toma de posesión al Rey Felipe VI al no haber recibido disculpas por parte de la Corona por la Conquista.

Semanas después de la concesión del premio en Oviedo, a finales de junio, se confirmaba la inauguración de una exposición de arte prehispánico en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, que tendrá lugar el próximo mes de octubre. «Para nosotros será un evento importante, traeremos 98 piezas de las culturas originarias de México como la maya, la zapoteca y la mixteca, todas referidas a la mujer», declara a ABC la secretaria de Turismo mexicana, Josefina Rodríguez Zamora, de visita en España esta semana.

La funcionaria se encuentra en Madrid para participar en una serie de reuniones en relación a otro gesto que confirmaría este deshielo en la relación entre ambos países: el patrocinio del Gobierno de México como principal socio de la Fitur de Madrid del año que viene, una de las principales ferias de turismo del mundo que tendrá lugar en enero.

Dicho patrocinio debía haber tenido lugar en la cita del pasado mes de enero pero, tras el choque del mes de octubre entre ambos gobiernos, México decidió excusarse y no pagó el dinero correspondiente para ser 'país socio'. El lugar fue ocupado por Brasil, cuyo presidente Lula Da Silva tiene buena sintonía con Pedro Sánchez.

Sheinbaum ordenó enmendar la situación y México ya está confirmado como 'socio principal' del evento. Esta semana se confirmó además que todos los estados del país enviarán delegaciones a la Fitur y que más de 130 empresarios mexicanos asistirán para promover el turismo entre ambos países.

El gesto más reciente de acercamiento tuvo lugar este miércoles y en un terreno más sensible que el arte o el turismo. El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, reunió en privado a 22 ejecutivos de empresas españolas en México y les aseguró, según pudo conocer ABC, que el Gobierno de Sheinbaum respaldará la inversión española. El país norteamericano es un mercado de importancia para firmas como BBVA, Santander, Telefónica, Repsol, Abertis, Inditex, entre otras.

Una incipiente recuperación de las relaciones que, de momento, tiene actores que se mueven con suma reserva. Uno de ellos es el embajador español en la Ciudad de México, Juan Duarte Cuadrado, que ha construido, según pudo conocer esta redacción, una relación cercana con Carmen Lira, directora del periódico mexicano de izquierdas 'La Jornada' y de estrecha cercanía tanto con el expresidente López Obrador como con Sheinbaum.

Otro interlocutor en el entorno de Sheinbaum que promueve el acercamiento es el jefe de la oficina presidencial, Lázaro Cárdenas Batel, quien sigue de cerca todos los contactos políticos y empresariales entre ambos países.

En Madrid, las conversaciones tienen su cause a partir de otra relación poco registrada entre el embajador mexicano Quirino Ordaz y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. El diplomático mexicano fue designado por López Obrador, pero confirmado en el cargo por Sheinbaum y es un promotor clave tanto de la participación de México en la Fitur como de la muestra de arte prehispanico, que además tienen varios patrocinantes del empresariado mexicano con intereses en Madrid.