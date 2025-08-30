Suscribete a
Un tribunal de apelación declara ilegales los aranceles globales de Trump

El tribunal permitió que los aranceles permanecieran vigentes hasta el 14 de octubre para dar a la administración Trump la oportunidad de presentar una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos

Los países amenazados por Trump reciben el primer golpe arancelario

Un tribunal federal de apelación ha tumbado uno de los pilares de la política económica de Donald Trump
Un tribunal federal de apelación ha tumbado uno de los pilares de la política económica de Donald Trump REUTERS
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Un tribunal federal de apelación ha tumbado uno de los pilares de la política económica de Donald Trump: en una decisión de este viernes, el tribunal impone que son ilegales la mayoría de los aranceles que ha impuesto desde su regreso a la Casa ... Blanca. En esencia, los aranceles recíprocos globales anunciados en abril y los que impuso un poco antes a sus vecinos -Canadá y México- y a China.

