Suscribete a
ABC Premium
Directo
La ministra Aagesen comparece en el Senado para explicar la gestión de los incendios

Los países amenazados por Trump absorben el primer golpe arancelario

El crecimiento económico del conjunto de Estados de la OCDE repunta apenas un 0,4% en el segundo trimestre, impulsado por Estados Unidos que crece un 0,7%

La OCDE advierte que el envejecimiento y la baja natalidad lastrarán a España en los próximos años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afp

Claudia T. Ferrero

El primer golpe de los aranceles estadounidenses ha perjudicado especialmente al crecimiento de los grandes amenazados de Trump, mientras la tasadora, Estados Unidos, se ha visto beneficiada. El crecimiento económico del PIB real de la primera economía del mundo ha virado de la tendencia ... negativa registrada en los tres primeros meses del año a recuperarse entre abril y junio, con un 0,6% de subida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app