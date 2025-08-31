Suscribete a
Marine Le Pen tiene más intención de voto que toda la izquierda junta, según los sondeos

En los sondeos del fin de semana, Agrupación Nacional tiene más intención de voto que todas las izquierdas juntas, y pudiera aspirar a una mayoría parlamentaria absoluta, si se confirmarse la tendencia

Más del 60% de los franceses desean la dimisión de Macron

La presidenta del grupo parlamentario AN, Marine Le Pen
La presidenta del grupo parlamentario AN, Marine Le Pen
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido fundado por Marine Le Pen, continúa creciendo. En los sondeos del fin de semana, tiene más intenciones de voto que todas las izquierdas juntas, y pudiera aspirar a una mayoría parlamentaria absoluta, si se confirmarse la tendencia

