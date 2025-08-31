Marine Le Pen tiene más intención de voto que toda la izquierda junta, según los sondeos

Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido fundado por Marine Le Pen, continúa creciendo. En los sondeos del fin de semana, tiene más intenciones de voto que todas las izquierdas juntas, y pudiera aspirar a una mayoría parlamentaria absoluta, si se confirmarse la tendencia

Según el sondeo que publica 'La Tribune Dimanche' (LTD, independiente apolítico), AN tiene hoy un 31,5 % de intención de voto. La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda), ecologistas, PS y PCF, todas las izquierdas, unidas, en un Nuevo Frente Popular (NFP), solo tienen un 23,5% de intenciones de voto: 8 puntos menos que la extrema derecha. Acontecimiento histórico en la historia de los sondeos políticos en Francia.

Si las izquierdas se presentasen divididas en unas eventuales elecciones anticipadas, los resultados todavía podrían ser más favorables a la extrema derecha.

La extrema derecha de la familia le Pen se convirtió en el partido más votado por los obreros franceses hace más de treinta años. Y su ascensión, electoral, en todos los sectores sociales, ha sido constante. En las elecciones anticipadas de junio-julio del año pasado, el 60 / 65 % de los obreros y agricultores pobres votaron por la Pen.

La ascensión de la extrema derecha coincide con un giro muy profundo a la derecha de la derecha tradicional del electorado francés.

A la derecha del la extrema derecha de Le Pen todavía hay un partido de ultraderecha, Reconquista, cuyo líder, Éric Zemmour, aspira a continuar creciendo con una línea «más enérgica», contando con otro 5 % de intenciones de voto.

Los cuatro grupúsculos centristas que apoyan a Emmanuel Macron (Renacimiento, La República en Marcha, Modem y Horizontes) solo tienen un 27 % de intenciones de voto, harto insuficientes para tener mayoría parlamentaria estable. Un grupúsculo social-liberal (coalición de grupúsculos) tiene un 6,5%, insuficiente para inclinar la balanza de ningún bando que no sea la extrema derecha.

La ascensión de la extrema derecha de Le Pen coincide con otro proceso histórico: se está hundiendo el difunto «frente republicano» que proponía la unión del centro, la derecha y las izquierdas para impedir el triunfo de Le Pen. Según el sondeo que publica 'La Tribune Dimanche', solo un 26 % de los franceses se oponen «totalmente» a «poner barreras» a la extrema derecha. Por el contrario, un 53 % de franceses no se oponen o son indiferentes al triunfo de Le Pen.

François Bayrou, primer ministro, ha pedido un voto de confianza el próximo día 8 de este mes de septiembre. Al día de hoy, la gran mayoría de las fueras políticas se inclinan por un voto de censura, que obligaría a Emmanuel Macron a intentar formar un nuevo gobierno o a convocar elecciones anticipadas. Ante ambos escenarios, el crecimiento de la extrema derecha es algo mucho más profundo que una «hipótesis» sobre los cambios por venir en el paisaje político francés, con un calendario todavía desconocido.