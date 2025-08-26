Suscribete a
Macron, dispuesto a disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones

Ante la grave crisis política y presupuestaria, el presidente francés no descarta disolver la Asamblea, como ya hizo el año pasado

Francia corre el riesgo de ser «controlada» por el FMI

El presidente francés, Emmanuel Macron
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

La crisis política y presupuestaria más grave desde la fundación de la V República, fundada entre 1958 y 1962, ha tomado proporciones internacionales, amenazando el puesto de Francia en la zona euro y la escena internacional.

Las amenazas de la extrema derecha de Marine ... Le Pen y la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon de censurar y «dinamitar» el gobierno de François Bayrou, primer ministro, con Emmanuel Macron como presidente, el próximo día 8 de septiembre, han disparado todas las alarmas, nacionales e internacionales.

