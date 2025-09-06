Suscribete a
ABC Premium

El lado oscuro de Alemania una década después de las 'puertas abiertas' de Merkel a los refugiados

El país sufre las consecuencias con un incremento de la extrema derecha y de la delincuencia, además de un colapso administrativo y sanitario

Alemania declara insostenible el actual estado de Bienestar

Desde Budapest, una niña inmigrante sostiene un cartel con la imagen de la entonces canciller alemana, Angela Merkel
Desde Budapest, una niña inmigrante sostiene un cartel con la imagen de la entonces canciller alemana, Angela Merkel AFP
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace ahora diez años que decenas de miles de sirios, huyendo de la sangrienta guerra civil, se agolpaban en las fronteras de entrada a Europa. La situación humanitaria amenazaba con colapsar y la entonces canciller alemana, Angela Merkel, dio un paso al frente ... con criterios de solidaridad y responsabilidad. Llamó a los alemanes a adaptar su país, uno de los más ricos del mundo, a la gran operación de acogida. Pronunció una frase por la que pasaría a la historia: «Wir schaffen das» (lo lograremos), y el pueblo alemán se volcó en la aventura solidaria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app