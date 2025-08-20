Israel llamará a filas a 60.000 reservistas para ocupar la Ciudad de Gaza

Soldados israelíes trabajando en la cadena de un tanque en la zona fronteriza del territorio palestino sitiado

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha aprobado el plan militar para tomar Ciudad de Gaza y ha autorizado la movilización de unos 60.000 reservistas para participar en la operación, según ha anunciado en un comunicado este miércoles.

El ministro avaló además «la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios para llevar a cabo la misión», que suman unos 60.000 hombres. También se ha autorizado «los preparativos humanitarios para la evacuación» de la población de esa localidad, la más importante del norte del territorio palestino asolado por la guerra.

A principios de agosto, Israel anunció que se preparaba para tomar el control de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados vecinos con el objetivo declarado de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes secuestrados durante el ataque de ese movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023, que desencadenó el conflicto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció a finales de la semana pasada que adoptó el nuevo plan, aprobado por su gabinete de seguridad, para esta nueva fase de las operaciones en la Franja.

La última propuesta de tregua se produce en un momento en el que Netanyahu se enfrenta a una presión cada vez mayor tanto en su país como en el extranjero. El alto cargo de Hamás Mahmoud Mardawi afirmó en las redes sociales que su grupo había «abierto de par en par la puerta a la posibilidad de alcanzar un acuerdo, pero la pregunta sigue siendo si Netanyahu volverá a cerrarla, como ha hecho en el pasado». El portavoz de la agencia, Mahmud Bassal, declaró a la AFP que la situación era «muy peligrosa e insoportable» en los barrios de Zeitoun y Sabra de la Ciudad de Gaza, donde, según dijo, «los bombardeos continúan de forma intermitente».