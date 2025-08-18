Suscribete a
ABC Premium

El asalto a la Ciudad de Gaza presiona a Hamás a aceptar la última propuesta de tregua temporal

El grupo palestino respondió de forma positiva a la última propuesta de alto el fuego presentada por Egipto y Qatar

Familiares de los cautivos de Hamás: «Netanyahu ha emitido una sentencia de muerte a los rehenes con su plan para Gaza»

Niños gazatíes hacen cola para conseguir algo de comida en la Ciudad de Gaza
Niños gazatíes hacen cola para conseguir algo de comida en la Ciudad de Gaza AFP
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En medio de los preparativos israelíes para la operación terrestre a gran escala para la conquista de la Ciudad de Gaza, Hamás respondió de forma positiva a la última propuesta de alto el fuego temporal presentada por los mediadores, que contempla una tregua de ... 60 días. A la espera de la reacción de Benjamín Netanyahu, el ejército prosigue con los planes para la captura de la Ciudad de Gaza, adelantó que planea movilizar de 80.000 a 100.000 reservistas y, según informó la Radio del Ejército, estudia también reclutar soldados en las comunidades judías de las diáspora en Estados Unidos y Francia. Donald Trump mostró su apoyo a la estrategia de uso máximo de la violencia de Netanyahu y escribió en sus redes sociales que «¡solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido! Cuanto antes suceda esto, mayores serán las posibilidades de éxito».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app