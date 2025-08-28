Israel acelera la invasión de Ciudad de Gaza en la primera semana de la declaración de hambruna

Una semana después de la declaración oficial de hambruna en Ciudad de Gaza, Israel sigue sin permitir la entrada de la ayuda necesaria para hacer frente a la crisis alimentaria y avanza con fuerza en su plan de invasión terrestre del mayor núcleo urbano de ... la Franja. El ministerio de Salud palestino informó de la muerte de cuatro personas más por malnutrición y Naciones Unidas alertó de que la hambruna afectará de manera severa a 640.000 personas para finales de septiembre. Una cifra que podría ser aun mayor ya que las cosas se complicarán mucho más para los gazatíes en cuanto las tropas enemigas invadan Ciudad de Gaza, algo que puede producirse en menos de dos semanas.

Más de un millón de personas sobrevive en Ciudad de Gaza y solo unos pocos miles han obedecido a las órdenes de evacuación del ejército, la gran mayoría de civiles permanece en una ciudad sometida a muy duros bombardeos. Antonio Guterres, persona non grata para Israel, pidió un día más «un alto el fuego inmediato y permanente, acceso humanitario sin restricciones a través de Gaza y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes». El secretario general de la ONU recordó a Israel que «no hay solución militar» para el conflicto.

Benjamín Netanyahu, un primer ministro bajo orden de búsqueda y captura de la justicia internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, no hace caso a las palabras de la ONU, tampoco escucha a las familias de los rehenes, ni al jefe del Ejército, favorable a la propuesta de 60 días de tregua y la liberación de 10 rehenes aceptada por Hamás. Dos semanas después de conocer que los islamistas aceptaban esa propuesta, un texto casi idéntico al presentado por Estados Unidos e Israel, Netanyahu sigue sin responder a los mediadores y ahora apuesta por un acuerdo integral, no por fases.

«Rendición o lucha»

Los bombardeos israelíes golpean en el este y norte de Ciudad de Gaza e imágenes satélite difundidas por medios como 'The New York Times' mostraron zonas de barrios como Zeitun borradas del mapa. Eli Cohen, ministro del gabinete de seguridad israelí, aseguró que la operación israelí debería reducir la ciudad a escombros. «La propia Ciudad de Gaza debería ser exactamente como Rafah, que convertimos en una ciudad en ruinas», declaró al Canal 14, y los militares convierten sus palabras en realidad cada día que pasa.

Bezalel Smotrich, ministro de Economía, también habló de Gaza y adelantó que «daremos un ultimátum a Hamás: rendición en nuestros términos o lucha». El líder ultranacionalista defendió que «Israel debe mantener el control absoluto de toda la Franja, para siempre. Anexaremos un perímetro de seguridad y abriremos las puertas de Gaza a la inmigración voluntaria».

Los civiles escapan con lo puesto a los barrios más cercanos a la playa, donde malviven en las calles. Ha comenzado el éxodo al sur y, aunque de momento es limitado, lugares como Deir el Balah están desbordados. «No hay un solo lugar en Deir Al Balah que sea capaz de acomodar nuevas tiendas de campaña para desplazados», lamentó el alcalde de la localidad, Nizar Ayash, en declaraciones a la prensa local. Esta es una de las áreas marcadas por el ejército como zonas de evacuación, peor no hay la infraestructura mínima para acoger a un millón de personas. Nadie cree en los mensajes del ejército sobre reparto de ayuda humanitaria, tiendas y mantas para los desplazados.