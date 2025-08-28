Suscribete a
Los cristianos de Ciudad de Gaza desafían la orden de evacuación de Israel

Las iglesias desafían a una orden de evacuación que de momento afecta a los ortodoxos de San Porfirio y a los anglicanos de San Felipe

El Ejército de Israel afirma que «la evacuación de la Ciudad de Gaza es inevitable»

El Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, consuela a un hombre herido en un ataque israelí contra la Iglesia de la Sagrada Familia en julio
El Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, consuela a un hombre herido en un ataque israelí contra la Iglesia de la Sagrada Familia en julio AFP
Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

«El clero y las monjas han decidido quedarse y seguir cuidando a todos aquellos que están en los complejos». Esta es la respuesta de los patriarcados Greco Ortodoxo y Latino a la primera orden de evacuación lanzada por el ejército de Israel en la Ciudad de Gaza ... . La histórica comunidad cristiana de la Franja se resiste a abandonar unos complejos que se han convertido desde el 7 de octubre de 2023 en refugios para cientos de personas, muchas de ellas enfermas y ancianas.

