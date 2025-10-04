Suscribete a
Hamás e Israel se citan en Egipto para negociar la propuesta de Trump y acabar la guerra

Aunque Trump ordenó a Netanyahu que pararan los ataques tras conocer la aceptación del plan por parte del grupo islamista, esto no se produjo -al menos 41 personas perdieron la vida- aunque sí bajo la intensidad

El «sí, pero...» de Hamás: los puntos del plan de Trump que quiere negociar

Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de EE.UU. para Oriente Próximo
Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de EE.UU. para Oriente Próximo afp
Mikel Ayestaran

Enviado especial a Tel Aviv

Hamás e Israel apuestan por la propuesta de Donald Trump y se citan en Egipto para cerrar el acuerdo o, al menos, para que comience a funcionar en su primera fase. Junto a ellos, los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, y los enviados ... de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, tratarán de acercar posturas en proceso complejo, pero que los israelíes piensan será «cuestión de días», no semanas o meses, según fuentes oficiales citadas por medios locales. El cielo de Gaza vivió una jornada de tensa calma después de unos últimos seis meses de pesadilla, el ejército israelí recibió la orden de limitar sus acciones a operaciones de defensa y los gazatíes respiraron con la esperanza de que esto sea un primer paso hacia un alto el fuego. Las bombas no pararon del todo y al menos 41 personas perdieron la vida. A 70 kilómetros de la Franja, las calles de Tel Aviv recibieron a cientos de miles de personas que se reunieron para marchar por la liberación de los rehenes con la esperanza de que su vuelta a casa esté muy próxima.

