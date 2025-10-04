Trump expresa un agradecimiento explícito a Catar, Turquía, Arabia Saudí, Egipto y Jordania, sin mencionar a Israel

En un mensaje grabado desde el Despacho Oval, el presidente Trump expresó un agradecimiento explícito a Catar, Turquía, Arabia Saudí, Egipto y Jordania, sin mencionar a Israel, lo que resultó llamativo. Subrayó que el acuerdo supone la liberación de los rehenes, incluidos los fallecidos, y ... lo describió como un logro «sin precedentes» y «muy cercano» a cerrarse.Trump declaró: «Quiero dar las gracias a los países que me ayudaron a sacar esto adelante, Catar, Turquía, Arabia Saudí, Egipto, Jordania y muchos otros. Mucha gente luchó muy duro.

Este es un gran día. Veremos cómo resulta todo. Tenemos que concretar la palabra final. Muy importante: espero que los rehenes vuelvan a casa con sus padres, y que algunos de los rehenes, desgraciadamente, en la condición en que se encuentran, vuelvan también a casa, porque sus padres los querían tanto como si ese joven o esa joven siguieran vivos.

Este es un día muy especial, quizá sin precedentes en muchos sentidos. Lo es. Gracias a todos y gracias a esos grandes países que ayudaron. Recibimos muchísima ayuda. Todos estaban unidos en querer que esta guerra termine y que haya paz en Oriente Medio. Estamos muy cerca de lograrlo. Gracias a todos; todos serán tratados de forma justa».