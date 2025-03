Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | «No hay señales de que Rusia se esté preparando para usar armas nucleares», según EE.UU.

Se cumplen 252 días del inicio de la invasión Rusa en Ucrania. Putin vuelve a utilizar la crisis alimentaria como arma de guerra tras suspender el acuerdo para exportar cereales ucranianos que ha bloqueado miles de toneladas. La decisión la tomó tras el ataque a su flota del mar Negro. EE.UU. y la UE le exigen que cumpla lo pactado y no use pretextos. El ataque masivo de Moscú con misiles a cerca de una veintena de instalaciones energéticas, que han afectado a una decena de provincias, ha causado la indignación de Zelenski: «Habrá respuesta en el campo de batalla», dice. Putin amenaza: «No es lo único que podemos hacer».

Las tropas rusas concentran sus esfuerzos en mantener el territorio ocupado en la margen derecha de la provincia de Jersón, donde, según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se están fortaleciendo. “El enemigo está tratando de mantener los territorios capturados temporalmente, concentra sus esfuerzos en restringir las acciones de las Fuerzas de Defensa en ciertas direcciones”, ha señalado el Estado Mayor en un mensaje en Facebook. Según Kiev, Rusia “ está bombardeando las posiciones ” de las tropas ucranias “a lo largo de la línea del frente”, en particular, en la margen izquierda del río Dniéper, que divide el país de norte a sur.

La Unión Europea (UE) ha restado este viernes credibilidad a las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre que el mundo atraviesa los años "más peligrosos" desde la Segunda Guerra Mundial, y consideró que, en su boca, "la verdad es falsa y lo falso es verdad ". "Para mí, el discurso de Putin no es más que orwelliano ", ha indicado la portavoz comunitaria de Exteriores Nabila Massrali, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, en la que se ha referido a sus últimas declaraciones: "Lo equivocado es lo correcto, lo correcto es lo equivocado", y "la verdad es falsa y lo falso es verdad". "El que siembra viento, cosecha tempestades", ha advertido, en unos comentarios que siguen a reiteradas amenazas nucleares en relación con la guerra en Ucrania. Informa Efe

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha dicho que la movilización parcial de reservistas anunciada en septiembre "ha concluido" y "no se prevén más medidas". En una reunión con Vladimir Putin transmitida por la televisión estatal, Shoigu dijo que 82.000 reclutas movilizados estaban en la zona de conflicto y otros 218.000 entrenándose en cuarteles.

El gobernador ha constatado al menos dos aviones no tripulados, ambos destruidos, en un ataque que comenzó a las 04.30 de la madrugada, hora local.

El gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, ha informado este sábado que las fuerzas rusas han conseguido frustrar un ataque ucraniano con aviones no tripulados en el puerto de la ciudad, sin que se tenga constancia de víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el sábado que el personal de la Marina británica hizo estallar los gasoductos de Nord Stream el mes pasado, acusando directamente a un miembro destacado de la OTAN de sabotear la infraestructura rusa crítica. No obstante, Defensa no presentó pruebas de su afirmación. Según esta fuente, los representantes de esta unidad de la Marina británica participaron en la planificación, provisión e implementación de un ataque terrorista en el Mar Báltico el 26 de septiembre de este año: volaron los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2» Informa Reuters. Por su parte, un antiguo oficial de la Marina británica ha salido al paso y ha dicho que se trata de "una pura mentira". "Todos sabemos que lo hicieron los rusos", ha declarado el antiguo vicealmirante Chris Parry en declaraciones a Sky News.

Rusia ha suspendido su participación en un acuerdo negociado por la ONU para exportar productos agrícolas desde los puertos ucranianos tras los ataques a los barcos en Crimea, según dijo el sábado el Ministerio de Defensa, según TASS. Rusia dijo que las fuerzas ucranianas, con la ayuda de aviones no tripulados, atacaron los barcos de la Flota del Mar Negro en Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea anexada a Rusia, en las primeras horas del sábado. "Teniendo en cuenta... el acto terrorista del régimen de Kiev con l a participación de expertos británicos contra los barcos de la Flota del Mar Negro y los buques civiles que participan en la garantía de la seguridad del "corredor del grano", la parte rusa suspende la participación en la aplicación de los acuerdos sobre la exportación de productos agrícolas desde los puertos ucranianos", dijo el ministerio en un comunicado. Informa Reuters

Ucrania afirmaa que el Grupo Wagner ha comenzado a reclutar en las cárceles rusas a prisioneros que padecen de enfermedades infecciosas graves, como VIH y hepatitis C. El Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania sostiene que se trata de una práctica habitual por parte de esta conocida empresa privada de seguridad, presente en varios conflictos globales, sobre todo en África. A estos 'soldados' los distingue con un brazalete del resto

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha afirmado que si Estados Unidos toma en consideración las preocupaciones de seguridad de Rusia, podría ser una plataforma para unas negociaciones entre Vladímir Putin y Joe Biden. Peskov, en una entrevista adelantada este domingo por el programa de televisión "Moscú.Kremlin.Putin", ha asegurado que en EEUU "debieran preguntarse que quizás vale la pena sentarse a la mesa de negociaciones aunque no todo lo que proponen los rusos les vaya bien".

Rusia hackeó el teléfono personal de la ex primera ministra británica Liz Truss cuando era ministra de Relaciones Exteriores, según recoge el Daily Mail. Los agentes que trabajaban para Putin obtuvieron acceso a "detalles de alto secreto" de las negociaciones con aliados internacionales, además de mensajes privados intercambiados con el amigo cercano de Truss, Kwasi Kwarteng, que luego se convirtió en ministro del Tesoro. Se cree que los mensajes incluían conversacones con ministros de Relaciones Exteriores internacionales sobre la guerra en Ucrania , incluidos detalles sobre envíos de armas, agrega la información. El hackeo duró un año, según recoge Reuters

El Gobierno turco ha iniciado este domingo conversaciones con Rusia para que el país regrese al acuerdo de exportación de grano y fertilizantes con Ucrania, que abandonó este pasado sábado tras denunciar un ataque de Kiev contra sus barcos en el puerto crimeo de Sebastopol. Un responsable del Gobierno de Ankara, bajo condición de anonimato, ha confirmado a Bloomberg que las negociaciones proseguirán el lunes si no redundan en avance alguno a lo largo de este día.Informa Ep

Polonia y sus socios de la Unión Europea están dispuestos a proporcionar a Ucrania más ayuda en el transporte de bienes esenciales después de que Rusia se haya retirado el acuerdo de cereales, ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores de Varsovia. La decisión de Rusia es "una prueba más de que Moscú no está dispuesto a cumplir ningún acuerdo internacional", ha añadido el ministerio en Twitter.

Los hombres rusos que huyen de la movilización en su país suponen un riesgo para la seguridad de otros Estados, según declaró el nuevo embajador de Ucrania en Alemania, Oleksiy Makeyev, al periódico alemán 'Bild' am Sonntag. Según él, estos hombres también son peligrosos para "todas las jóvenes ucranianas con hijos" en el extranjero.

Las autoridades ucranianas han alertado este lunes a primera hora de que Kiev, la capital del país, se ha quedado parcialmente sin suministro eléctrico y agua potable ante una serie de bombardeos llevados a cabo por las fuerzas rusas contra instalaciones e infraestructuras de "vital" importancia en todo el país. El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha confirmado las informaciones y ha señalado que "no hay agua en algunas zonas de la capital" como resultado de los ataques del Ejército ruso, tal y como ha informado a través de su canal de Telegram.

Las autoridades ucranianas han explicado a las del país vecino que dispararon el misil como respuesta a un ataque con drones sobre una presa. El ataque no produjo daños en esta infraestructura, pero sí en los transformadores eléctricos que permiten el correcto funcionamiento de las instalaciones, según el Gobierno moldavo.

El ministro de Defensa de Turquía dijo el lunes que la suspensión de un acuerdo de granos negociado por la ONU no beneficiaría a ninguna de las partes involucradas, luego de que Moscú suspendiera su participación en la iniciativa el fin de semana.

Una breve declaración del Ministerio de Defensa de Rusia no dio más detalles sobre la conversación entre Shoigu y Akar.

Los ataques masivos del lunes afectaron a una decena de provincias y 18 instalaciones energéticas, dejando a oscuras a miles de personas. En Kiev, una de las provincias más golpeada por los misiles, el 80% de la población no tiene suministro y más de 350.000 hogares no tienen agua.

En una rueda de prensa con los presidentes de Armenia y Azerbaiyán tras concertar un acuerdo entre ambos países, Putin ha afirmado que el ataque del sábado con barcos no tripulados ha creado "un riesgo a los barcos". El presidente ruso ha indicado que, por parte rusa, el acuerdo con Turquía y la ONU para permitir la salida de grano ucranio no ha finalizado , sino que solo está " suspendido".

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado este lunes que los bombardeos de hoy contra la infraestructura energética y de agua de Ucrania son "en parte" la respuesta al ataque de la semana pasada contra la flota del mar Negro en Crimea. "Pero no es todo lo que podemos hacer".

Rusia comenzó este martes la fase de alistamiento de otoño para el servicio militar obligatorio en la que están llamados a filas 120.000 ciudadanos rusos, 7.500 menos que en el mismo periodo del año pasado. El mando militar ruso ha asegurado que los reclutas no serán enviados al territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporiyia y Jersón, recientemente anexionadas por Moscú.

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, había instado a Hungría y Turquía a aprobar rápidamente las solicitudes de membresía de Suecia y Finlandia. Son los dos únicos miembros restantes de la OTAN que no han ratificado las solicitudes.“Todos los ojos están ahora puestos en Hungría y Turquía. Estamos a la espera de que estos países ratifiquen nuestras solicitudes. Creo que sería importante que esto suceda preferentemente lo antes posible”, dijo Marin en una conferencia de prensa conjunta con otros líderes nórdicos.Informa Reuters.

A pesar de que Rusia abandonó el acuerdo para la exportación de cereales a través del Mar Negro, egún informa el centro de coordinación dirigido por la ONU. Tras el ataque a su flota el pasado sábado, Moscú abandonó el pacto para garantizar el suministro de estos alimentos a otros países y el lunes aseguró que no permitiría que barcos atravesaran el Mar Negro sin su supervisión.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha amenazado a las empresas petroleras y de gas con la imposición de nuevos impuestos al considerar que se están lucrando con la guerra de Ucrania con ganancias extraordinarias y por no intentar bajar los precios de la gasolina. Informa Ep

Un tribunal ruso ha multdo al dueño de Wikipedia, Stanislav Kozlovsky, y a la Fundación con dos millones de rublos (32.600 dólares) por no eliminar las entradas que Rusia exigió que se eliminen vinculados con la guerra de Ucrania Los dos artículos, en ruso, se titulaban "Resistencia no violenta de la población civil de Ucrania en el curso de la invasión de Rusia" y "Evaluaciones de la invasión rusa de Ucrania en 2022". El 26 de abril, un tribunal ruso multó a la Fundación Wikimedia con un total de 5 millones de rublos por delitos similares. Informa Reuters

El Kremlin prometió hoy que habrá una respuesta por parte de Rusia al supuesto papel desempeñado por el Reino Unido en los ataques de Ucrania contra la Flota del Mar Negro el sábado en Sebastopol y contra los gasoductos Nord Stream. "Tales acciones no pueden quedarse como si nada. Por supuesto, evaluaremos los pasos a dar. No hay duda al respecto. Es imposible actuar de otra manera", indicó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El Kremlin ha restado hoy importancia a las renuncias a la ciudadanía rusa por parte de multimillonarios de este país. “Están en su derecho”, ha dicho el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov ha agregado que los empresarios que reniegan de su pasaporte ruso “apenas tienen negocios en el país” y no son miembros activos de la vida empresarial en Rusia. El último en renunciar a la ciudadanía rusa ha sido Oleg Tinkov , que perdió su banco digital Tinkoff por criticar la querra. El otro es el multimillonario Nikolai Storonsky , cofundador del banco digital Revolut, con una fortuna estimada en 7.300 millones de dólares.

Aunque estos productos no están sujetos a las sanciones occidentales impuestas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, los productores rusos han perdido el acceso a los puertos del Mar Báltico que habían utilizado para las exportaciones, y a un oleoducto que transportaba amoníaco al puerto ucraniano del Mar Negro de Pivdennyi, conocido como Yuzhny en ruso.

En un comunicado, el Kremlin dijo que la reanudación podría considerarse sólo después de "una investigación detallada de las circunstancias de este incidente, y también después de recibir garantías reales de Kiev de la estricta observancia de los acuerdos de Estambul, en particular sobre la no utilización del corredor humanitario con fines militares".

Rusia suspendió su participación el sábado, alegando que respondía a un ataque con drones contra la flota de Moscú en Crimea que atribuyó a Ucrania. Kiev no ha reivindicado la responsabilidad y niega haber utilizado el corredor de seguridad del programa de cereales con fines militares.

"Sabemos que Irán ha proporcionado aviones no tripulados a Rusia, y esperaríamos que muy probablemente pida más. De hecho, nos preocupa que Rusia pueda también tratar de obtener otras armas de misiles de alta tecnología de Irán, como misiles tierra-superficie, para su uso en Ucrania", dijo el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Partick Ryder, este martes.

Putin no formó parte de la reunión, pero EE.UU. cree que Moscú puede demostrar que sus amenazas no son solo palabras vacías, informa The New York Times .

El Ministerio de Defensa ruso ha considerado «suficientes» las garantías recibidas por parte de la ONU y de Turquía, de tal manera que las fuerzas ucranianas no se sirvan de este acuerdo para perpetrar operaciones militares contra Rusia, según la agencia de noticias Interfax.

La Casa Blanca ha dicho que Estados Unidos no ha visto indicios de que Rusia se esté preparando para usar armas nucleares en su guerra en curso en Ucrania, según las palabras de John Kirby, secretario de Prensa del Departamento de Defensa, como reacción al artículo del New York Times sobre las reuniones para estudiar el uso de armas nucleares tácticas.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha desmentido la información publicada por 'The New York Times', acusando a Estados Unidos "inflar" el debate sobre el armamento nuclear, según la agencia de noticias Bloomberg.

El uso de armas nucleares en Ucrania por parte de Rusia ha pasado de ser una amenaza velada del presidente Vladímir Putin a una opción militar discutida por la cúpula de su Ejército. Los líderes militares rusos mantuvieron conversaciones a mediados del mes pasado sobre cómo y cuándo utilizar un arma nuclear táctica en territorio ucraniano, según han asegurado fuentes del Gobierno de EE.UU. a ‘The New York Times’.