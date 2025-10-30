Uno de los fundadores de Ben & Jerry's crea un helado de sandía por Palestina tras la negativa de Unilever

Ben Cohen, uno de los fundadores de los conocidos helados Ben & Jerry's, ha anunciado su intención de lanzar uno sabor sandía, en solidaridad con Palestina. Lo hará a través de Ben's Best, tras la negativa de Unilever/Magnum de incluirlo en la ... marca. «Lo hago yo, tengo una sandía y un cubo vacío», ha dicho en un mensaje en sus redes sociales. Esta fruta se asocia con Palestina por tener los colores de la bandera de ese país.

Junto al texto, Cohen, que ha calificado la negativa de Unilever como «un ataque corporativo a la libertad de expresión», ha difundido un vídeo en el que denuncia el «inimaginable» sufrimiento de los palestinos por la guerra en Gaza y pide dignidad para ellos. Asimismo, lamenta cómo «hace un tiempo» la marca que fundó trató de lanzar un helado como el que ahora anuncia, «para hacer un llamamiento a la paz, la justicia y la dignidad para todos». Algo que, ha defendido, siempre han hecho desde la compañía. «Pero no nos lo han permitido. Fuimos parados desde Unilever/Magnum», la empresa propietaria.

En su mensaje, Cohen ha denunciado otros bloqueos como en el que la marca intentó dejar de vender helados en los territorios ocupados. «Así que estoy haciendo lo que ellos no pudieron. Estoy fabricando un helado sabor sandía que llama a la paz permanente en Palestina y a reparar todo el daño que se ha causado allí«, ha expresado. «Y hago esto para aportar una luz en la experiencia de los palestinos, especialmente de los niños», ha añadido.

Por otro lado, ha hecho un llamamiento a sus seguidores para que aporten ideas sobre otros ingredientes que puedan añadirse al helado además de la sandía. También para el nombre del helado o el diseño del bote. «Las revoluciones son creativas. ¡Veamos algo de nuestra creatividad!»

«Usa tu voz cuando Ben & Jerry's no puede hacerlo: para garantizar la paz, la justicia y la dignidad en Palestina», ha terminado su mensaje en redes.

Por su parte, desde Unilever/Magnum un portavoz ha trasladado que, actualmente «no es el momento adecuado para invertir en desarrollar este producto», según declaraciones recogidas por 'The Guardian'. La empresa ha reiterado que la marca de helados se centra en hacer campañas «cercanas a sus comunidades», como el derecho al asilo en Reino Unido y que siguen «comprometidos» con la misión sobre el producto, económica y social de la heladera.

Unilever compró Ben & Jerry's hace un cuarto de siglo, en el año 2000. Debido a las discrepancias respecto a Gaza, este pasado mes de septiembre Jerry Greenfield, el otro de los fundadores, abandonó la compañía.

En principio, al adquirir Ben & Jerry's, Unilever dijo que mantendría sus valores sociales. Algo que Jerry Greenfield constató que no, que ya no podían defenderse con independencia.