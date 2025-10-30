Suscribete a
Uno de los fundadores de Ben & Jerry's crea un helado de sandía por Palestina tras la negativa de Unilever

Ben Cohen ha lanzado una propuesta en sus redes para que los seguidores le manden ideas sobre sabores adicionales y diseños

Una tienda Ben & Jerry's.
Una tienda Ben & Jerry's. Wikipedia
A. S.

Ben Cohen, uno de los fundadores de los conocidos helados Ben & Jerry's, ha anunciado su intención de lanzar uno sabor sandía, en solidaridad con Palestina. Lo hará a través de Ben's Best, tras la negativa de Unilever/Magnum de incluirlo en la ... marca. «Lo hago yo, tengo una sandía y un cubo vacío», ha dicho en un mensaje en sus redes sociales. Esta fruta se asocia con Palestina por tener los colores de la bandera de ese país.

