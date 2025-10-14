España firma con la Autoridad Palestina la entrega de dos millones para salarios de funcionarios y pensiones

La llegada de la paz a Gaza de la mano de Donald Trump ha puesto en entredicho el papel del Gobierno de Pedro Sánchez y ha evidenciado lo que diplomáticos y militares llevan tiempo avisando: que todas las decisiones que toma el Palacio de ... la Moncloa en materia de política exterior tienen un rédito electoral. España fue uno de los primeros países que abogó por el establecimiento del Estado de Palestina como la única solución viable para la resolución del conflicto. Ahora, cuando todavía hay que aterrizar cómo se llevará a cabo la convivencia pacífica entre dos pueblos que se odian, España ha comenzado a materializar el paquete de proyectos para ayudar al Estado de Palestina.

Un mes después de que Sánchez anunciara un refuerzo por parte de España a la Autoridad Palestina, hoy se ha firmado en Jerusalén uno de los primeros acuerdos de colaboración: la entrega de 2 millones de euros para financiar los salarios de funcionarios y pensionistas palestinos.

Según la agencia de noticias oficial palestina, WAFA, en la firma del acuerdo han estado presentes el ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Omar al Bitar, y el cónsul general de España en Jerusalén, José Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete. Este proyecto figura dentro del mecanismo de financiación creado por Bruselas para canalizar su ayuda a los palestinos, conocido como PEGASE, y «busca reforzar la asociación entre el Estado de Palestina y el Reino de España y renovar el compromiso de Madrid para apoyar el presupuesto del Estado de Palestina y contribuir a la sostenibilidad de los servicios básicos prestados a la ciudadanía».

Noticia Relacionada Hamás completa la liberación de los 20 rehenes vivos, pero solo entrega cuatro cadáveres Mikel Ayestaran Israel reclama que la organización islamista cumpla con el retorno de los restos de los fallecidos y las familias piden que se suspenda la aplicación del acuerdo

Todavía quedan otros acuerdos por firmar en materia de la agricultura, la seguridad alimentaria y la asistencia médica. Por el momento, España va a aumentar su contribución a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), con unos 10 millones de euros adicionales. Y, además, incrementará la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

A nivel de la UE y desde 2008, la mayor parte de la asistencia de la Unión Europea a la Autoridad Palestina se ha venido canalizando a través del Apoyo Financiero Directo del mecanismo europeo PEGASE, alentando el proceso de reforma de la Autoridad Palestina y varios planes nacionales de desarrollo.

PEGASE apoya los gastos recurrentes de la Autoridad Palestina, principalmente los salarios y pensiones de los funcionarios públicos, las prestaciones sociales, pagadas a través del programa de transferencia de efectivo, y parte de los costos de derivaciones a los hospitales de Jerusalén Este.