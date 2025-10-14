Suscribete a
España firma con la Autoridad Palestina la entrega de dos millones para salarios de funcionarios y pensiones

El acuerdo se encuadra dentro del mecanismo de financiación creado por Bruselas para canalizar su ayuda a los palestinos, conocido como PEGASE

Al menos cuatro palestinos muertos por disparos del Ejército israelí que «cruzaron la línea amarilla» designada en el acuerdo de Paz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Jaime García
Angie Calero

La llegada de la paz a Gaza de la mano de Donald Trump ha puesto en entredicho el papel del Gobierno de Pedro Sánchez y ha evidenciado lo que diplomáticos y militares llevan tiempo avisando: que todas las decisiones que toma el Palacio de ... la Moncloa en materia de política exterior tienen un rédito electoral. España fue uno de los primeros países que abogó por el establecimiento del Estado de Palestina como la única solución viable para la resolución del conflicto. Ahora, cuando todavía hay que aterrizar cómo se llevará a cabo la convivencia pacífica entre dos pueblos que se odian, España ha comenzado a materializar el paquete de proyectos para ayudar al Estado de Palestina.

