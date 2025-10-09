Una exvedette y modelo se convierte en la principal candidata de Milei para las legislativas en Argentina

Después de la salida del principal candidato oficialista, José Luis Espert, de la carrera electoral tras las acusaciones de recibir dinero de un empresario con vínculos con el narcotráfico, la búsqueda de un reemplazo a tres semanas de las elecciones se ha vuelto un ... verdadero problema para el Gobierno argentino. Pese a que el presidente Javier Milei relanzó la campaña junto al diputado Diego Santilli, la Justicia electoral confirmó este miércoles que, en realidad, el liderazgo le corresponde a la candidata del partido La Libertad Avanza (LLA) para la provincia de Buenos Aires ser la segunda en la lista, la exmodelo y vedette Karina Celia Vázquez, conocida en los medios como Karen Reichardt.

Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires viene siendo un problema para la Casa Rosada desde hace ya varias semanas. Un mes atrás –el pasado 7 de septiembre- el Gobierno perdía las elecciones bonaerenses de mano del kirchnerismo.

Hasta el pasado fin de semana el candidato estrella de la Casa Rosada en Buenos Aires para las elecciones legislativas –que tendrán lugar el próximo 26 de octubre- era José Luis Espert y el Gobierno apostaba toda la campaña a su figura. Sin embargo, tras estallar el escándalo en el que se lo vinculó al narcotráfico, el domingo pasado el diputado ha abandonado la carrera electoral, dejando acéfala la lista bonaerense.

Noticia Relacionada La Justicia argentina imputa por lavado de dinero a Espert, excandidato de Milei a las legislativas Guadalupe Piñeiro Michel El texto de la denuncia señala que el candidato del Gobierno habría recibido dinero «por parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico«

Rápidamente, el oficialismo se apuró a reemplazarlo por Diego Santilli, quien llegó a la arena política en Argentina de la mano del expresidente Mauricio Macri. Este martes el presidente Javier Milei ya salía a hacer campaña junto a él en la ciudad de Mar del Plata, pero, horas más tarde, volverían los problemas. A primera hora del miércoles la Justicia electoral emitía un fallo por el cual no se le permite al legislador reemplazar a Espert, sino que, según afirma, corresponde que la candidatura sea para la segunda en la lista de Buenos Aires, la modelo y exvedette Karen Reichardt.

Conocida mediáticamente, pero sin ninguna experiencia política, la mujer nacida en la localidad bonaerense de Banfield saltó a la fama en los años '90 como modelo, llegando incluso ser portada de la revista 'Playboy'.

«Pretendo aportar proyectos pensados desde lo humano para contrarrestar la degradación social y cultural que avanzó sobre nuestro país llevando a muchos a un salvajismo que va desde el maltrato animal (tema con el cual vengo teniendo una labor que es de público conocimiento), hasta la delincuencia y el desprecio por la vida humana», escribió esta semana Reichardt en sus redes sociales.

Problemas con las papeletas

Otro de los problemas que afronta el partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) por estos días tiene que ver con las dificultades burocráticas propias de haber cambiado de candidato central tres veces en los últimos cuatro días, y faltando menos de tres semanas para los comicios. Ocurre que el Gobierno se encuentra desesperado por eliminar el nombre de Espert de las papeletas electorales –que ya están impresas-, pero esto representa una complicación tanto económica como de gestión para el Estado.

Como respuesta a este inconveniente, esta semana el partido se ofreció públicamente a costear el valor de imprimir nuevamente todas las boletas, pero todo parece indicar que los tiempos están ajustados, y el nombre del excandidato podría figurar todavía en las listas.

Viendo claramente frustrada la opción del candidato oficial por Buenos Aires, y disconformes con el fallo de la Justicia electoral que indica que es la exmodelo quien debería ocupar ese rol, el oficialismo aseguró que apelara la decisión de la Justicia. A poco más de dos semanas de los comicios, sin candidato definido y con las boletas incorrectas, la campaña parece presentar cada vez más dificultades para el Gobierno de Milei.