Una exvedette y modelo se convierte en la principal candidata de Milei para las legislativas en Argentina

Iba como número 2 en la lista por Buenos Aires y sustituye a Espert; sin ninguna experiencia política, saltó a la fama en los años '90, llegando incluso ser portada de la revista 'Playboy'

Condenado a diez años de prisión el principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Kirchner

Karina Celia Vázquez, liderará la candidatura a las legislativas en Buenos Aires
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Después de la salida del principal candidato oficialista, José Luis Espert, de la carrera electoral tras las acusaciones de recibir dinero de un empresario con vínculos con el narcotráfico, la búsqueda de un reemplazo a tres semanas de las elecciones se ha vuelto un ... verdadero problema para el Gobierno argentino. Pese a que el presidente Javier Milei relanzó la campaña junto al diputado Diego Santilli, la Justicia electoral confirmó este miércoles que, en realidad, el liderazgo le corresponde a la candidata del partido La Libertad Avanza (LLA) para la provincia de Buenos Aires ser la segunda en la lista, la exmodelo y vedette Karina Celia Vázquez, conocida en los medios como Karen Reichardt.

