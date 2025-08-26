Suscribete a
Un escándalo de corrupción que salpica a la hermana de Milei enturbia la campaña de las legislativas

Estalló tras la filtración de unos audios del ya exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad que desvelaron una red de sobornos

El presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina, a la que llama 'el jefe'
El presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina, a la que llama 'el jefe' afp

Sylvia Colombo

Sao Paulo

El Gobierno de Javier Milei enfrenta el episodio de corrupción más grave desde su llegada al poder. Grabaciones difundidas por un ex alto cargo cercano al presidente argentino apuntan a la existencia de una red de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ... , con contratos millonarios para la compra de medicamentos. En el centro de las acusaciones figura Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria general de la Presidencia, considerada su principal consejera política y conocida en la Casa Rosada como 'El Jefe'.

