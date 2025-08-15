Suscribete a
ABC Premium

Milei sale a la conquista de votos en la provincia de Buenos Aires y llama a «devorar el kirchnerismo»

En La Plata, el mandatario presentó a ocho postulantes clave para la provincia y señaló que la votación bonaerense de septiembre será determinante para el rumbo electoral de octubre

Tragedia sanitaria en Argentina por fentanilo contaminado: casi 70 muertos y un bebé en estado crítico

Javier Milei
Javier Milei EFE
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este jueves por la tarde, la ciudad de La Plata –capital de la provincia de Buenos Aires- se ha convertido en escenario de un acto de campaña de cara a las próximas elecciones legislativas. La convocatoria al evento, del que participaron tanto el presidente argentino, ... Javier Milei, como varios miembros de su Gabinete, consistió en una curiosa invitación de estilo cinematográfico inspirada en 'Los indestructibles'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app